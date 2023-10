Portimão vai reunir atletas de 13 nações em prova de Triatlo. Desporto, turismo, inclusão e sustentabilidade unem-se em solo algarvio.

A cidade de Portimão será palco da 2.ª edição do TRITON World Series, evento internacional de triatlo, que reúne atletas de treze nações numa emocionante competição e, em simultâneo, pretende impulsionar o turismo da região anfitriã, bem como promover a inclusão e a responsabilidade ambiental, nos dias 27 a 29 de outubro.

A «Triton 3» é realizada por etapas, sendo que cada modalidade será disputada em diferentes dias. A competição tem início com a prova de natação no dia 27, às 16 horas, na praia da Marina de Portimão, seguindo-se o ciclismo no dia 28, às 09h, com partida e chegada na zona do autódromo e encerra no dia 29, com a corrida que terá também lugar na Marina de Portimão, com partida prevista para as 9 horas.

O evento contará com a presença de atletas da Irlanda, França, Inglaterra, USA, Rússia, Canadá, Bélgica, Grécia, Holanda, Suíça e Roménia, destacando-se ainda Portugal e Espanha com 20 por cento de participações e o Brasil com 10 por cento.

Além disso, estará também presente Ioannis Drymonakos, nadador olímpico grego que já ganhou sete medalhas europeias e foi sete vezes finalista em competições mundiais, contudo, esta iniciativa não se limita exclusivamente aos atletas profissionais. O formato permite a participação de qualquer pessoa, em apenas uma ou duas modalidades/dias.

A realização deste evento é uma mais-valia para a dinamização do turismo local, uma vez que o seu formato único de três dias aumenta a estadia dos participantes na região, o que contribui para a economia local e destaca Portimão como um destino de excelência, mesmo fora da temporada «alta».

O TRITON World Series tem uma forte política de Responsabilidade Social Corporativa (CSR) e, no decorrer do evento, irá promover a inclusão social com a participação de atletas com capacidade motora reduzida e a prática desportiva entre os mais jovens, com uma nova prova dedicada a pais e filhos que se realiza no último dia, por volta das 11 horas, na praia da Marina.

No âmbito da responsabilidade ambiental, o evento, em parceria com a EMARP – Empresa Municipal de Água e Resíduos de Portimão, tem o objetivo de reforçar o consumo consciente de água potável e a eliminação de plásticos de uso único durante as provas. Nesse sentido, serão instaladas fontes de água potável para atender às necessidades de hidratação dos participantes, que utilizarão copos de silicone, também disponíveis nas estruturas referidas.

A edição de 2023 é organizada pela Associação LOFF (Leave Only Friends and Footprints), que detém os direitos do TRITON em Portugal, em parceria com duas organizações locais, a Teia D’Impulsos e o Centro de Ciclismo de Portimão, que têm como objetivos de estreitar laços com a região, promover a cidade de Portimão para o mundo e desenvolver um projeto sustentável de longo prazo.

