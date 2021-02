Portimão recebeu bandeira dos Municípios Amigos do Desporto

Portimão recebeu a bandeira dos Municípios Amigos do Desporto e dois troféus de reconhecimento por boas práticas desportivas.

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, recebeu na manhã de ontem, quarta-feira, 24 de fevereiro, os dois galardões nacionais com que o programa MAD 2020 – Municípios Amigos do Desporto reconhece as boas práticas da autarquia na área da gestão desportiva, bem como a respetiva bandeira.

Os troféus agora entregues resultam das candidaturas oportunamente feitas pelo município de Portimão a concursos promovidos pela plataforma online Cidade Social, nas áreas da Presença Digital e Intervenção COVID-19, ambas relacionadas com a prática desportiva.

Ao nível da Intervenção COVID-19 em 2020, Portimão ficou em 2º lugar no Top 3 dos municípios de 50 mil a 100 mil habitantes, entre Felgueiras e Torres Vedras, enquanto, na Presença Digital do Desporto, Portimão liderou durante o ano passado a tabela dos municípios na mesma faixa numérica de habitantes, logo à frente de Vila do Conde e Paredes, que fecharam o pódio.

Este é o reconhecimento do trabalho sério e em profundidade que continuou a ser feito em Portimão ao longo de 2020, apesar dos condicionalismos inerentes à atual pandemia, em particular ao nível dos apoios excecionais concedidos ao movimento associativo e na intervenção em instalações desportivas municipais, dotadas de adequados planos de contingência para enfrentar a COVID-19.

No que toca à presença digital no desporto, entre março e novembro transatos foram tomadas medidas para que os utentes informais continuassem a manter o ritmo das suas aulas de atividade física, sobretudo com recurso à gravação e transmissão online através das redes socais da autarquia, além de outras ações.