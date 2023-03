Portimão prepara-se para viver quadra recheada de eventos desportivos

Condições ímpares de Portimão para o turismo e eventos desportivos atraem cerca de 3600 participantes de todo o mundo.

Portimão continua a ser um dos principais destinos de referência para o turismo desportivo e vai atrair nas próximas semanas, já a partir do fim de semana de 1 e 2 de abril, cerca de 3600 participantes de todo o mundo, que escolheram o município para umas férias da Páscoa diferentes, conciliando em três eventos distintos os momentos de convívio e diversão com a prática das suas modalidades preferidas.

Destaque para mais uma edição da «Gata na Praia», evento de caráter desportivo organizado de 1 a 6 de abril pela Associação Académica da Universidade do Minho, que juntará cerca de 300 participantes na Praia da Rocha.

A «Gata na Praia», que este ano também terá a participação de estudantes da Universidade de Aveiro, visa promover o desporto e o espírito académico, através da constituição de equipas mistas de oito elementos que, durante seis dias, harmonizarão a competitividade desportiva à diversão e ao lazer.

De dia, o foco dos universitários, com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, será a prática de desporto informal e as competições interequipas no areal da Praia da Rocha, enquanto as noites estarão reservadas às festas temáticas.

A iniciativa, já com 18 anos de existência, conta com os apoios da Câmara Municipal de Portimão, Instituto Português do Desporto e Juventude e Universidade do Minho.

Em paralelo, o fim de semana de 1 e 2 de abril foi o momento escolhido para mais uma edição da «Bonicup Algarve», torneio de futebol de categorias base que decorrerá no Campo Major David Neto e no Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande, reunindo 700 crianças e jovens de várias regiões de Espanha, entre os 5 e os 16 anos, acompanhados dos seus familiares.

Inseridos entre as categorias pré-benjamim e cadete, os pequenos futebolistas representam equipas de Sevilha, Málaga, Almería e Madrid, assim como de outras regiões espanholas, e terão a oportunidade de conciliar o futebol com uma experiência turística única.

A tradicional competição, que também passará pelos relvados de Estômbar e Parchal, é organizada pela empresa Bonicup, contando com o apoio do Portimonense Sporting Clube e da Câmara Municipal de Portimão no que se refere à cedência de instalações.

Por fim, o voleibol de praia é a disciplina do «Deep Dish Me», evento desportivo que, de 1 de abril a 7 de maio, juntará na Praia da Rocha cerca de 2500 praticantes de todo o mundo, estando agendada uma segunda temporada para outubro deste ano.

À semelhança do que sucede desde 2014, foram montados 40 campos de beach volleyball na Praia da Rocha, onde decorrerão diversos torneios e ações de formação, para além da vertente de sociabilização, com muita diversão à mistura.

Este evento, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Portimão, tem por base o conceito de férias tranquilas, nas quais a única preocupação dos participantes é a prática do beach volleyball e a respetiva competição, desfrutando do melhor do desporto e das férias, sem qualquer tipo de preocupação.

Estes três exemplos confirmam a grande apetência de Portimão para receber eventos do género, uma vez que o município proporciona equipamentos, infraestruturas de qualidade e comprovada capacidade técnica, aliados a excelentes condições naturais e a uma significativa oferta de alojamento e de animação, o que tem originado a crescente procura por parte do segmento turístico-desportivo, contrariando a sazonalidade que afeta o turismo algarvio.