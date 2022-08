Portimão: Nova época desportiva arranca a 1 de setembro

Inscrições feitas durante o próximo mês nos diversos programas municipais beneficiam de 50 por cento de desconto.

O município de Portimão retoma a partir do dia 1 de setembro os diversos projetos relacionados com a época desportiva 2022/2023, propondo a prática da ginástica de manutenção e adaptada e de modalidades de ginásio, além do ténis, natação, hidroginástica, hidroterapia, ballet e dança contemporânea, entre outras atividades físicas.

A juntar a este leque, haverá ainda como novidades a introdução do karaté sénior e do cardio jump, a funcionar no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, bem como do cross training, que funcionará no Pavilhão Desportivo da Boavista.

Com esta oferta desportiva, o município pretende «promover a saúde através da prática de atividade física regular, ao incentivar os cidadãos a integrarem os diversos programas destinados a grupos etários diferenciados, o que lhes permitirá adquirir estilos de vida mais salutares».

As atividades terão lugar a partir de 15 de setembro no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, no Pavilhão Desportivo da Boavista e nos Complexos Desportivos de Alvor e da Mexilhoeira Grande, abrindo as inscrições a partir do dia 1 de setembro, com a possibilidade de um desconto de 50 por cento no valor da inscrição para quem se inscrever durante esse mês.

Os interessados deverão efetuar a respetiva inscrição na secretaria do equipamento desportivo que disponibilize a modalidade desportiva da sua preferência, sendo necessário apresentar no ato de inscrição o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, assim como o Número de Contribuinte.

Projeto Exercício e Saúde

Desenvolvido para a população residente com mais de 45 anos, em colaboração com algumas instituições do concelho, o Projeto Exercício e Saúde decorre nos Pavilhões Gimnodesportivo de Portimão e Desportivo da Boavista, sendo que este ano também haverá espaço para aulas de exercício e saúde no Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande.

Este programa desportivo municipal abrange atividades de ginástica e condição física adaptada, marcha e corrida, e ainda as tradicionais Olimpíadas Sénior, entre outros convívios.

O karaté sénior é uma das novas modalidades a integrar na próxima época desportiva este programa municipal, funcionando às quartas e sextas-feiras, a partir das 9h10, no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão.

Portimão Gym

O Portimão Gym é um programa que abrange algumas modalidades habitualmente praticadas em ginásios, com diferentes níveis, e destina-se a pessoas com mais de 16 anos.

Dispõe de aulas de yoga, pilates, fitpower, zumba, localizada, dança jazz e mind&body, com a particularidade de disponibilizar para as crianças dos quatro aos 12 anos aulas de pop dance e dance kids.

Para esta época desportiva foram contempladas duas modalidades novas: cardio jump, a funcionar no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, e cross training, no Pavilhão Desportivo da Boavista.

Ballet, dança contemporânea e pop dance

A Escola Municipal de Dança funcionará no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, com as classes municipais de ballet, dança contemporânea e pop dance.

A classe municipal de ballet está dividida em ballet de iniciação, a partir dos três anos, e ballet infantil, para maiores de seis anos, com as aulas a funcionar em diversos horários, à segunda, terça e quinta-feira.

Já a pop dance funciona às terças e quintas-feiras, sendo o horário das 17h30 reservado às crianças entre os quatro e os sete anos e o horário das 18h20 para crianças dos oito aos 12 anos de idade. Ainda nesses dias, as crianças maiores de 10 anos poderão praticar dança contemporânea.

Natação, hidroginástica, ténis e muito mais

No Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande, é possível aos participantes beneficiar de aulas de natação, hidroginástica, body & mind ou fitpower, sendo a prática da hidroterapia uma opção terapêutica.

A escola de natação conta este ano com uma aula de natação para pais e filhos, a funcionar aos sábados de manhã e destinada a crianças a partir dos 3 anos de idade.

Quanto ao Complexo Desportivo de Alvor, os inscritos usufruem de uma piscina coberta com seis pistas, dois campos de ténis em piso sintético, um polidesportivo e um parque de fitness workout para prática livre.

Será também possível a reserva dos campos de ténis para praticar a modalidade com amigos ou familiares. No que toca à piscina, que permite uma ocupação livre, proporciona ainda a integração em classes de aprendizagem ou desenvolvimento da natação e da hidroginástica.

Como alternativas complementares a todas estas propostas, encontram-se ao dispor dos interessados o Complexo Municipal de Ténis e Padel de Portimão e a Piscina Municipal de Portimão.

Para mais informações sobre horários e modalidades dos projetos municipais, os interessados podem procurar nas instalações desportivas citadas ou aqui.