Portimão International Cup disputada por equipas sub-14 de dez países

Equipas sub-14 de dez países participam na Portimão International Cup de 19 a 21 de novembro.

O Centro de Formação Major David Neto e o Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande serão palco da primeira edição da Portimão International Cup, que se disputará entre 19 e 21 de novembro e vai ter a participação de 18 equipas, em representação de dez países.

Durante três dias, Portimão atrairá todas as atenções no que toca ao futebol de formação, sendo esperados observadores de alguns clubes, que irão acompanhar a prestação das centenas de jovens promessas internacionais que evoluirão nos dois relvados sintéticos do concelho, vindas de França, Itália, Polónia, Suécia, Estados Unidos da América, Finlândia, Arábia Saudita, Países Baixos, Dinamarca, sem esquecer o país anfitrião.

Marcarão presença equipas do gabarito do Sporting Clube de Portugal, Paris Saint-Germain, Juventus de Turim, PSV Eindhoven ou Sporting de Braga, entre outras, merecendo igualmente destaque as presenças algarvias do Portimonense SC, SC Olhanense e Mexilhoeira Grande FC.

Com as 18 equipas divididas em três grupos, os jogos começam todos os dias às 9h00, prolongando-se até às 20h40, salvo no domingo, 21 de novembro, quando a final se realizar a partir das 18h10 no Centro de Formação Major David Neto, numa organização entre o Portimonense Sporting Clube e a empresa Live Adventures, com o apoio do município de Portimão.

Toda a informação relativa à prova vai estar disponível aqui.