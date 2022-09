Portimão homenageou hoje o paraciclista e campeão do mundo Luís Costa

Paraciclista Luís Costa foi homenageado pela Câmara Municipal de Portimão que em agosto conquistou no Canadá o Campeonato do Mundo de Paraciclismo e a Taça do Mundo.

A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, homenageou esta manhã o paraciclista portimonense Luís Costa, que em agosto conquistou no Canadá o Campeonato do Mundo de Paraciclismo e a Taça do Mundo da modalidade.

«É uma honra e um orgulho para o município reconhecermos o valor de quem faz parte da nossa comunidade e se distingue nesta modalidade desportiva tão exigente, que requer muito mais dinâmica e vontade, bem como uma grande determinação e força», assegurou na ocasião a autarca.

Depois de entregar um ramo de flores ao paraciclista, «como demonstração de carinho e amizade», a presidente afirmou que «não haveria melhor forma de assinalar a Semana Europeia do Desporto, em curso, do que fazendo esta singela homenagem e manifestar toda a disponibilidade do Município de Portimão para apoiar naquilo que for necessário».

Isilda Gomes revelou que foi proposta a atribuição de uma medalha honorífica a Luís Costa aquando da cerimónia do Dia da Cidade, que se assinalará a 11 de dezembro, como reconhecimento pelo valor do atleta, «que leva o bom nome de Portimão além-fronteiras, através de feitos absolutamente heroicos.»

Luís Costa disse que, «para além do empenhamento físico, os apoios da autarquia têm sido fundamentais para continuar praticando a modalidade ao mais alto nível, porque me possibilita disputar as provas mais importantes, assim como contribui para uma melhor preparação».

«Já não sou propriamente um jovem, tenho 49 anos, mas ainda quero participar nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e quatro anos depois nas Olimpíadas de Los Angeles. Apesar da idade, que não perdoa, quero continuar muito focado e para isso, uma vez que a força já vai faltando, compenso com a experiência adquirida e o incentivo que o vosso apoio proporciona, pois sabe muito bem ser reconhecido pelas gentes da minha terra», concluiu Luís Costa.