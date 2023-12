Portimão homenageou 707 atletas e treinadores na Gala do Desporto

Gala do Desporto homenageou o mérito de 707 atletas e treinadores de Portimão, numa homenagem do município, dia 8 de dezembro.

Reconhecendo e premiando publicamente o mérito de atletas e treinadores que se destacaram na época desportiva de 2022/23 e elevaram o nome do concelho, tanto no panorama nacional como até, em alguns casos, no internacional, na sexta-feira, dia 8 de dezembro.

Na 22.ª edição da Gala do Desporto, realizada no Portimão Arena no âmbito das comemorações do Dia da Cidade, foram homenageados mais de sete centenas de agentes desportivos, entre atletas e treinadores, em representação de 30 clubes, quatro agrupamentos escolares e três universidades, praticantes de 40 modalidades.

Com o Prémio Grau Ouro, foram homenageados 34 atletas e 13 treinadores, enquanto no Prémio Grau Prata foram homenageados 201 atletas e 26 treinadores, ao passo que o Prémio Grau Bronze foi atribuído a 406 atletas e 27 treinadores.

Na ocasião, o município de Portimão homenageou com o Prémio de Mérito Desportivo a Federação de Ginástica de Portugal, pelos 30 anos do Torneio Internacional de Portimão e pelo «enorme contributo para o desenvolvimento desportivo e social da modalidade no concelho e na região».

Ainda com o Prémio de Mérito, foi homenageada a Associação Jogos de Quelfes Portugal, pelos 15 anos dos Jogos de Quelfes e em reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol do desporto para todos, sem esquecer a capacidade mobilizadora da comunidade educativa e desportiva, a disseminação dos valores do olimpismo e a ética desportiva, tendo a distinção sido entregue a Jorge Costa, presidente da entidade, e a Gustavo Marcos, representante dos Jogos de Quelfes.

O Portimonense Sporting Clube foi distinguido com o Prémio Igualdade, pelas boas práticas na integração da dimensão da igualdade de género, em modalidades desportivas federadas, com uma equipa totalmente feminina a competir num Campeonato Distrital de Infantis, cabendo a João Santos, diretor do clube, receber o galardão.

Ao longo da cerimónia houve vários momentos de animação a cargo de duas escolas de dança do concelho, respetivamente, Associação Dança Mais, da responsabilidade de Joana Wirachman, e Escola Municipal de Dança, com o grupo de Dança Contemporânea, orientado por Rita Lopes.

Notas sobre os diversos prémios

O Prémio Mérito é atribuído a entidades ou individualidades que, de forma relevante, tenham contribuído para o desenvolvimento e mérito desportivo do concelho e/ou do desporto em geral.

Já o Prémio Igualdade é atribuído por proposta do município de Portimão a agentes promotores de atividades e/ou competições desportivas que, de forma significativa, tenham contribuído para o reforço da igualdade de género no desporto ao longo de cada época desportiva.

Quanto ao Prémio Grau Bronze, é entregue a atletas representantes de clubes, universidades ou agrupamentos de escolas do concelho, e a atletas naturais ou residentes do município que representando entidades de fora do concelho, que se classificaram no primeiro lugar de campeonatos e taças regionais/distritais oficiais federativas ou do desporto escolar.

O Prémio Grau Prata destina-se a atletas representantes de clubes, universidades ou agrupamentos de escolas do concelho, e a atletas naturais ou residentes do município que representando entidades de fora do concelho, que se classificaram nos três primeiros lugares de campeonatos e taças nacionais oficiais federativas ou do desporto escolar.

Por fim, o Prémio Grau Ouro é atribuído a atletas naturais ou residentes no concelho classificados entre os dez primeiros lugares de campeonatos e taças da Europa e do Mundo, obtidos em competições oficiais federativas ou do desporto escolar.