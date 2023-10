Portimão com excelentes propostas desportivas até final de outubro

Até final de outubro, as competições desportivas vão marcar a agenda de Portimão, em modalidades como o andebol adaptado, natação, ténis e automobilismo.

Até final de outubro, as competições desportivas vão marcar intensamente a agenda de Portimão, em modalidades como o andebol adaptado, a natação, o ténis, o automobilismo de resistência e a canoagem, entre outras.

Município assumidamente inclusivo também na vertente desportiva, Portimão recebe no fim de semana de 21 e 22 de outubro o 5.º Torneio Internacional de Andebol Adaptado, que terá lugar no Pavilhão Desportivo da Boavista.

Com organização da Associação de Andebol do Algarve e entrada livre, a competição destina-se a andebolistas em cadeira de rodas e terá a participação de equipas de Espanha, França e Portugal, que estará representado pelos algarvios do CPSB Messines-Amal e pela seleção nacional.

A prova coincidirá com o encerramento do Hansa Worlds Championship 2023, a maior competição de vela adaptada alguma vez realizada a nível mundial, que desde 14 de outubro junta na Marina de Portimão 230 velejadores de 17 países e terminará no próximo sábado, dia 21, com a cerimónia de encerramento marcada para as 18h30 no edifício administrativo da Marina de Portimão.

Também nos dias 21 e 22 de outubro, o 3.º Torneio de Natação «Alexandre Agostinho» realiza-se na Piscina Municipal de Portimão, por organização da Portinado – Associação de Natação de Portimão, em parceria com a Associação de Natação do Algarve

O torneio reunirá os melhores nadadores portugueses da atualidade, estando já confirmadas equipas como o Benfica, Sporting, FC Porto, Belenenses, Famalicão, Naval do Funchal, Aljarafe de Sevilha, CS de Braga e Clube da Lousã.

Ainda no próximo fim de semana, o Complexo Municipal de Ténis e Padel de Portimão acolhe o Torneio Jovens Esperanças 2023, aberto aos escalões sub-12 e sub-16 em singulares e pares, femininos e masculinos, numa organização do Clube de Ténis e Padel de Portimão, com o apoio da Federação Portuguesa de Ténis.

Desportos motorizados ao mais alto nível

São atrativas as propostas de desporto motorizado para este período, a começar pelo European Le Mans Series, uma das principais competições de automobilismo de resistência, que entre 20 e 22 de outubro regressa ao Autódromo Internacional do Algarve, localizado na freguesia da Mexilhoeira Grande.

Numa inédita ronda dupla, o circuito acolhe as duas derradeiras corridas deste campeonato que desde 2017 faz a ronda final na pista algarvia.

Com quatro dezenas de máquinas e mais de uma centena de pilotos, estão agendadas duas corridas que se realizam com menos de 48 horas de intervalo: as 4 Horas do Algarve, na sexta-feira, e as 4 Horas de Portimão, no domingo.

Entre pilotos de diversas nacionalidades, estão desde já confirmadas as presenças dos portugueses Miguel Cristóvão, Manuel Espírito Santo e Bernardo Pinheiro, este último a correr em casa, uma vez que é natural de Portimão.

Quanto ao final da etapa de Portimão relativa ao IV Iberian Classsic Raid, está marcado para as 18h30 de 27 de outubro na zona ribeirinha da cidade, onde são esperados 109 veículos com mais de 25 anos, cujas duplas de pilotos têm nacionalidades portuguesa, espanhola, neerlandesa e alemã.

De referir que, entre 21 e 28 de outubro, os participantes nesta aventura em quatro rodas cruzarão Espanha e Portugal por caminhos de terra, numa distância total de 2.100km.

Também na componente motorizada, destaque para o Algarve Classic Festival, organizado pelo Autódromo Internacional do Algarve entre os dias 27 e 29 de outubro e considerado o maior evento de automóveis clássicos da Península Ibérica.

Marcado pela elegância e performance de algumas dezenas de carros históricos, quantos deles verdadeiras raridades, o evento destina-se a aficionados e não só, havendo muita animação dentro e fora da pista, sendo possível aos visitantes interagirem com os pilotos e proprietários das relíquias reunidas neste evento.

Propostas ecléticas

Entre 27 e 29 de outubro, o World Triton Series passará por Portimão, abrangendo as disciplinas de natação, ciclismo e corrida.

Neste circuito mundial de corridas multidesportivas de longa distância, cada dia é dedicado a uma modalidade, com os respetivos tempos somados no final, numa organização da Associação LOFF – Leave Only Friends and Footprints.

Aberta a profissionais e amadores, a prova decorrerá em vários locais de concelho de Portimão e admite participantes a título coletivo ou individual, com a possibilidade de escolherem uma distância (curta, média ou longa) e a opção de competirem em todas as provas, ou apenas numa ou duas.

A realização da prova em Portimão resulta de uma aposta estratégica para a organização, que aqui vê «um enorme potencial e condições ideais no sentido de criar nesta cidade o hábito da prática desta vertente desportiva, atraindo atletas de todo o mundo para treinarem durante várias alturas do ano».

Noutro âmbito, a cidade de Portimão foi escolhida para receber o Encontro Desportivo e Cultural dos CDD da Segurança Social, agendado para o período entre 25 e 28 de outubro, numa organização da Associação Nacional de CCDs.

Os promotores preveem reunir mais de 400 pessoas, que tomarão parte em várias atividades de índole desportiva e cultural.

Por sua vez, os participantes na DUALRun – Corrida e Caminhada Solidária percorrerão no dia 27 de outubro o trajeto entre a zona ribeirinha de Portimão, a partir da antiga Lota, até à Marina de Portimão.

Esta atividade benemérita pertence ao DUAL, serviço de Qualificação Profissional da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Alemã, revertendo os donativos recolhidos a favor da Associação Juntos pela Maria Mendes.

As inscrições devem ser feitas pelo email jcapelinha@dual.pt e têm o valor de 2,5 euros, com direito a T-shirt, garrafa de água e lanche.

A fechar um mês cheio de boas propostas desportivas e muita competição, invariavelmente com o apoio do Município de Portimão, a XXV Subida Internacional de Canoagem do Rio Arade, unirá Portimão a Silves no próximo dia 29 de outubro.

A subida, na distância de 12 quilómetros (km), é promovida pelo Clube Naval de Portimão em parceria com os Municípios de Portimão, Silves e Lagoa, contando com o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem e da Associação Regional de Canoagem do Algarve, e dirige-se a clubes, associações e canoístas não federados.

O ponto de partida será a zona ribeirinha de Portimão, junto ao Clube Naval, em dois momentos: o primeiro às 9h30 (turismo náutico) e o segundo a partir das 10h00 (competição), terminando ambos no cais de Silves.