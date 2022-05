Portimão Box Cup combatida por 260 pugilistas de oito países

Portimão Box Cup vai ser disputada por 260 pugilistas de oito países no Pavilhão Gimnodesportivo a partir de amanhã.

A segunda edição da Portimão Box Cup arranca já amanhã, 13 de maio, com a participação de mais de duas centenas e meia de pugilistas oriundos de oito países, o que faz deste torneio um dos maiores na modalidade de boxe olímpico alguma vez realizados em Portugal.

A prova, promovida pela Escola de Boxe de Portimão (EBP), reúne 260 pugilistas de ambos os sexos, com idades entre os 13 e os 40 anos e divididos por cinco escalões, em representação de 44 clubes e oito países, que, vão estar em competição no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão entre esta sexta-feira e o próximo domingo.

Disputada deste 2019, a competição foi projetada pelo presidente da EBP, Carlos André Reis, como forma de proporcionar uma oportunidade aos seus atletas de competirem num grau de exigência elevado dentro do país.

Na base do projeto está a maximização das capacidades dos atletas através de novos desafios competitivos, dando-lhes a possibilidade de enfrentar múltiplos adversários em diferentes estilos e estratégias, o que lhes permite progredir e amadurecer como pugilistas.

Esta prova junta jovens promessas – os schoolboys, de 13 e 14 anos de idade, aos mais credenciados pugilistas, as chamadas elites, que durante os três dias irão competir simultaneamente em dois ringues.

Enquanto torneio olímpico, que não atribui títulos mas apenas troféus individuais, a formação assume um papel central neste evento desportivo, no qual participarão 17 pugilistas da EBP.

Entre atletas, árbitros, treinadores, dirigentes, pessoal técnico e restante staff, estarão envolvidas no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão cerca de 500 pessoas, marcando presença 17 clubes nacionais e 27 estrangeiros, a maioria dos quais europeus.

A entrada na Portimão Box Cup é gratuita, podendo o programa do torneio ser consultado no site da prova.

A 2ª Portimão Box Cup conta com o apoio institucional do Município de Portimão, da Freguesia Portimão, do Instituto Português do Desporto e Juventude e da Associação de Boxe do Algarve.