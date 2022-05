Portimão Arena acolhe Campeonato Nacional de Ginástica Rítmica

Serão cerca de 124 ginastas, em representação de 22 clubes.

O Portimão Arena acolhe nos dias 21 e 22 de maio, sábado e domingo, a prova qualificativa para o Campeonato Nacional de 1ª Divisão da modalidade, uma semana antes de receber mais uma edição da Taça do Mundo e do Torneio Internacional de Ginástica Rítmica.

Está prevista a participação de 124 ginastas, em representação de 22 clubes, tendo esta qualificação como objetivo o apuramento de atletas para o Campeonato Nacional de 1ª Divisão e a atribuição do título de Campeão Nacional de Equipas em cada um dos escalões.

No sábado, 21 de maio, as competições decorrem entre as 10h00 e as 13h30 com as ginastas juvenis em prova, seguindo-se entre as 14h00 e as 20h15 as ginastas iniciadas e juniores.

Já no domingo, serão as ginastas seniores, juniores elites e seniores elites a entrar em ação, decorrendo as sessões a partir das 10h30 e até às 16h00, seguindo-se a cerimónia de entrega de prémios.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteira online BOL, podendo também ser adquiridos no Portimão Arena, no Museu de Portimão e no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, com o seguinte preçário: sábado de manhã – três euros; sábado à tarde – três euros; todo o dia de domingo – cinco euros. Não haverá venda de bilhetes no recinto do evento em ambos os dias da prova.