Época desportiva para praticantes informais está prestes a arrancar em Portimão. Inscrições já se encontram abertas para diversas modalidades.

O município de Portimão retoma neste mês de setembro os diversos projetos relacionados com a época desportiva 2021/2022, nomeadamente a ginástica de manutenção e adaptada, as modalidades de ginásio, o ténis, a natação, a hidroginástica, a hidroterapia, o ballet e a dança contemporânea.

Com todo este leque de ofertas, a autarquia pretende promover a saúde através da prática desportiva regular, ao incentivar os cidadãos a integrarem os diversos programas destinados a grupos etários diferenciados, o que lhes permitirá adquirir estilos de vida mais salutares.

As atividades terão lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, no Pavilhão Desportivo da Boavista e nos Complexos Desportivos de Alvor e Mexilhoeira Grande, equipamentos municipais onde serão implantadas as medidas de segurança relativas ao plano de contingência aprovado pela Subcomissão Municipal Permanente de Proteção Civil – COVID-19.

Projeto Exercício e Saúde

Desenvolvido para a população residente com mais de 45 anos, em colaboração com algumas instituições do concelho, o Projeto Exercício e Saúde decorre nos pavilhões Gimnodesportivo de Portimão e Desportivo da Boavista, começando as aulas a 20 de setembro.

As renovações para este programa, que abrange atividades de ginástica e condição física adaptada, marcha e corrida, Olimpíadas Sénior e outros convívios, decorrem de 9 a 14 de setembro, enquanto as novas inscrições têm lugar a partir de 15 de setembro.

Portimão Gym

O Portimão Gym, cujas aulas arrancam a 13 de setembro, é um programa que abrange algumas modalidades habitualmente praticadas em ginásios, com diferentes níveis e destinadas a pessoas com mais de 16 anos. Dispõe de aulas de yoga, pilates, fitpower, zumba, localizada, dança jazz e mind&body. Para crianças dos 4 aos 12 anos, tem disponíveis aulas de pop dance e dance kids.

As renovações podem ser feitas de 6 a 8 de setembro, ao passo que as novas inscrições deverão ser solicitadas a partir de 9 de setembro.

Ballet e dança contemporânea

As Classes Municipais de Ballet e Dança Contemporânea têm lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão de segunda a sexta-feira, em diferentes horários, e estão divididas em ballet iniciação, ballet 1, elementar e intermédio / avançado destinado a maiores de 12 anos com experiência. No que diz respeito à Dança Contemporânea, realiza-se às terças, quartas, quintas e sextas.

O início das aulas da Escola Municipal de Ballet está marcado para 20 de setembro, decorrendo as renovações entre 9 e 14 de setembro e as novas inscrições a partir de dia 15 deste mês.

Natação, hidroginástica, ténis e muito mais

Nos Complexos Desportivos de Alvor e da Mexilhoeira Grande são várias as modalidades disponíveis.

Assim, no equipamento da Mexilhoeira Grande, localizado numa zona tranquila, é possível aos participantes desfrutarem de uma magnífica paisagem, ao mesmo tempo que beneficiam de aulas de natação, hidroginástica, yoga, fitpower ou treino funcional.

As renovações de inscrições decorrem de 6 a 10 de setembro, enquanto as novas inscrições realizam-se a partir do dia 13 de setembro, sendo que as aulas terão início a partir de 20 de setembro. Mais informações podem ser pedidas por email (cdmexilhoeiragrande@cm-portimao.pt) ou telefone (282 248 571 / 962 290 427).

No Complexo de Alvor, os inscritos usufruem de uma piscina coberta com seis pistas, dois campos de ténis em piso sintético, um polidesportivo e um parque de fitness workwout.

Para lá das aulas, poderão fazer a reserva dos campos de ténis para praticar a modalidade com amigos ou familiares.

Além de permitir uma ocupação livre, a piscina proporciona ainda a integração em classes de aprendizagem ou desenvolvimento da natação. A hidroginástica, a hidroterapia são outras opções.

As aulas têm início a 15 de setembro, sendo feitas as renovações entre 1 e 8 de setembro e as novas inscrições a partir de 9 de setembro. Mais informações podem ser pedidas por email (cdalvor@cm-portimao.pt) ou telefone (282 248 570).

Além do nome completo e número do cartão de utente, quem se inscrever terá que apresentar o certificado digital COVID-19 da União Europeia devidamente atualizado.

Quem tiver 65 ou mais anos e desejar inscrever-se ou renovar a sua inscrição, deverá possuir obrigatoriamente termo de responsabilidade para a prática de atividade física.