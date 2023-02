Porsche Sprint Challenge arranca este fim de semana em Portimão

Porsche Sprint Challenge arranca este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão. É a primeira prova do ano com acesso ao paddock.

O ano desportivo nos 4592 metros de perímetro do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) arranca já este fim de semana, dias 11 e 12 de fevereiro.

A primeira prova da temporada será a segunda etapa da Porsche Sprint Challenge, competição que realizou a sua primeira prova da época em Valência e que trás até Portimão três dezenas de pilotos exclusivamente aos comandos de Porsche.

O público terá acesso ao paddock da competição durante todo o fim de semana e aqueles que o desejem deverão adquirir a pulseira de acesso – com um custo de dez euros – na loja do Kartódromo Internacional do Algarve (pulseira verde água) e aceder ao interior daquele que será o segundo circuito do calendário da competição.

Após Valência e na chegada a Portimão Robert de Haan lidera na categoria PRO, Will Aspin na PRO-Am e Dustin Blattner na AM.

Testes MotoGP com bilhete a 10 euros

A menos de dois meses do arranque do seu calendário 2023, que pela primeira vez em 18 anos será na Europa e no Autódromo Internacional do Algarve, também os derradeiros testes de preparação com vista á mais longa e desejada temporada de sempre poderão ser acompanhados ao vivo pelos seguidores do campeonato.

Após ter anunciado que todos os portadores de bilhete válido para o GP de Portugal a realizar entre os dias 24 e 26 de março terão acesso gratuito aos testes a realizar nas duas semanas que antecedem o arranque do campeonato o Autódromo Internacional do Algarve irá também abrir as suas portas aos que não têm bilhete para o GP com a criação de um bilhete que terá um custo de 10 euros e válido igualmente para a bancada principal, a única que estará aberta nos dias 11 e 12 de Março (testes MotoGP) e 17, 18 e 19 de Março aquando dos testes Moto2 e Moto3.

Sendo o último teste será para todos uma oportunidade fantástica para acompanhar ao vivo os pilotos que integram o plantel 2023 do campeonato, mas novidades técnicas apresentadas pelas equipas e também para pela primeira vez poderem ver ao vivo Miguel Oliveira aos comandos da Aprilia RS-GP que vai utilizar no seu quinto ano de campeonato, ele que, recorde-se, foi o primeiro piloto na história do MotoGP a vencer em Portimão.

Os bilhetes poderão ser adquiridos no circuito nos dias de teste.