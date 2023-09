Pilotos do SBK visitaram grutas de Benagil e crianças descobriram o paddock

Pilotos do Campeonato do Mundo Superbike visitaram as grutas de Benagil. Crianças de Alvor descobriram o paddock.

Em contagem decrescente para o arranque da 11.ª ronda do campeonato do mundo Superbike o Autódromo Internacional do Algarve acordou hoje já com o seu paddock completamente preenchido com todas as estruturas e camiões que dão suporte ao campeonato.

Com os membros das equipas a ultimarem os derradeiros pormenores na montagem e preparação das máquinas que dão cor ás grelhas de partida que integram a competitiva série que pela 14.ª vez em 15 anos tem no seu calendário a passagem pela montanha-russa.

O dia foi assim tranquilo e com azáfama apenas notada no paddock, mas não deixou de ser marcado por ações e momentos típicos do dia anterior à entrada em pista.

Visita especial

A manhã desta quinta-feira ficou igualmente marcada por uma visita especial ao paddock do Autódromo Internacional do Algarve quando alunos da Escola Básica 1 de Montes de Alvor descobriram com a ajuda de Miguel Praia os segredos e os cantos do campeonato do mundo.

Recebidos de forma fantástica por Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, os dois pilotos oficiais da Yamaha no campeonato e por toda a equipa técnica da Ducati liderada pelo sempre simpático Serafino Foti.

Com os olhos a brilhar de felicidade e maravilhados pelo mundo de tecnológica que descobriram com um guia de luxo. As motos de competição, as boxes e todo o paddock foram percorridos pelas crianças da escola vizinha do Autódromo Internacional do Algarve que fecharam a visita de estudo com um retemperador lanche e uma oferta especial por parte de Razgatlioglu e Locatelli que se juntaram aos pequenos para uma divertida foto de família.

Descobrir Benagil e as suas grutas

Ponto de elevado interesse turístico junto a Portimão as grutas de Benagil foram esta manhã visitadas por sete pilotos que esta sexta-feira irão entrar em pista: Alex Lowes, Remy Gardner, Danilo Petrucci, Hafizh Syahrin e Garret Gerloff foram as estrelas do mundial Superbike que partiram à descoberta de uma das maiores atracções turísticas do Algarve, e a estes juntaram-se os dois pilotos lusos que alinham nas Supersport 300 este fim-de-semana, Dinis Borges e Tomás Alonso.

Capitaneados pela experiente equipa do Taruga Benagil Tours os sete pilotos visitaram as famosas grutas e descobriram recantos do Algarve apenas possíveis de atingir por via marítima. Sem sobressaltos e numa manhã de mar calmo a boa disposição imperou a bordo da embarcação e em todos ficou o desejo de voltar para de forma mais detalhada visitar algumas das grutas e algares que integram esta ímpar formação rochosa na costa algarvia que maravilhou os visitantes especiais desta manhã de quinta-feira.

«Foi fantástico e muito divertido… e no final ainda acelerámos um pouco no barco o que nos deixou ainda mais satisfeitos», comentou Danilo Petrucci já com os pés em terra no final do passeio e antes do regresso ao circuito.

Os bilhetes para ronda algarvia do campeonato estão já à venda aqui.