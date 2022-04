Piloto Sébastien Loeb estreia-se no DTM em Portimão

Sébastien Loeb estreia-se no Campeonato Alemão de Turismos (DTM) no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), de 29 de abril a 01 de maio.

Sébastien Loeb, o nove vezes Campeão do Mundo de Rally estreia-se em Portimão, no DTM Na abertura da temporada no Autódromo Internacional do Algarve, de 29 de abril a 1 de maio, o nove vezes campeão do Mundo de Rally, irá competir como piloto substituto da equipa Red Bull AlphaTauri AF Corse.

Nas duas primeiras corridas, o francês irá substituir o neozelandês, Nick Cassidy, que devido a outro compromisso não poderá participar em todas as corridas desta temporada de 2022.

A lenda do rally, Loeb, vai correr com o Ferrari 488, nas cores da AlphaTauri, da Red Bull. Será companheiro de equipa de Felipe Fraga, brasileiro, que disputa todo o campeonato.

Para Gerhard Berger, ex-piloto de F1 «ter o piloto de rally mais bem-sucedido de todos os tempos connosco na abertura da temporada, em Portimão, é uma verdadeira surpresa para os fans. As conquistas ao longo da sua carreira falam por si. No entanto, será uma competição dura, contra pilotos muito fortes, até mesmo para Sébastien Loeb. A defender o Nick Cassidy, irá lutar por pontos com a Ferrari AlphaTauri, portanto, estou certo de que um campeão de sua dimensão estará altamente motivado para as corridas em pista».

Antes de se estrear no DTM, Sébastien Loeb indica que «ao longo da minha carreira, sempre gostei de experimentar diferentes modalidades. O DTM é um campeonato bastante conhecido e como surgiu esta oportunidade de competir nele, eu aceitei, é claro. É um desafio emocionante porque o estilo de condução é totalmente diferente».

O francês está bem ciente do desafio e de que enfrentará os melhores pilotos de GT do mundo, mas está ansioso pelo início da temporada.

«Agora, é hora de trabalhar. Vou enfrentar pilotos profissionais e minha última corrida de GT3 já foi há muito tempo. O meu objetivo é encontrar o meu ritmo, da melhor forma possível, e tentar utilizar a minha experiência para transmitir a minha opinião à equipa, sobre a configuração do carro. Eu sei que vai ser difícil, mas os carros são realmente muito divertidos de conduzir. São carros muito rápidos, por isso estou ansioso».

O francês, de 48 anos, tem nove títulos mundiais e 80 vitórias em rally, no entanto, está bastante familiarizado com as corridas em circuitos.

Tendo já participado nas 24Horas de Le Mans, em 2006, conseguindo um segundo lugar, e já participou também no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, em 2014 e 2015, alcançando um terceiro lugar.

Já este ano, Loeb conseguiu vencer a segunda e a sétima etapa do Rally Dakar, terminando em segundo na geral.

Apenas uma semana depois, venceu o Rally de Monte Carlo, pela oitava vez.

A ação começa nos dias 26 e 27 de abril em Portimão, com os testes oficiais, seguindo-se as duas primeiras, das 16 corridas de sprint da temporada, nos dias 29 de abril e 1 de maio.

Os bilhetes para este evento imperdível que contará com muitas surpresas, já estão disponíveis no site oficial do Autódromo Internacional do Algarve.