Petanca: Taça Abel Ferreira vai disputar-se em Bensafrim

A Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano, organiza a Taça Abel Ferreira em Bensafrim

Depois da Taça de Portugal realizada o ano passado na cidade de Lagos, com uma boa organização, este ano a direção teve mais dois desafios: a realização da Final Nacional de Triplete, em julho, no concelho de Aljezur, com o apoio do recente entrado Clube do Rogil e a realização da Taça Abel Ferreira, no dia 17 de setembro, com o apoio do Clube Estrela de Bensafrim.

Pelo segundo ano consecutivo esta associação reúne os melhores atletas da modalidade, de norte a sul e também uma equipa da Associação da Madeira.

Esta que em tempos teve como designação de Masters, agora adoptou o nome do antigo presidente e fundador da Federação de Petanca.

Pretende esta prova apurar a os campeões da associação, das duas provas já realizadas, e todas no Algarve.

O título pertence à A Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano (APBASA) que o pretende manter.

Para a direção da APBASA «é um enorme orgulho ser confiada novamente à organização da prova, mas entende que também devia ser organizado por outras associações».