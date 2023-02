Pedro Araújo e Dinis Silva entre os primeiros no Loulé Open by Cimpor

Pedro Araújo e estreante Dinis Silva entre os primeiros vencedores no Loulé Open by Cimpor. Sete vitórias portuguesas na jornada inaugural.

Pedro Araújo e João Dinis Silva foram dois dos sete tenistas portugueses que este domingo celebraram vitórias rumo à segunda ronda do qualifying do Loulé Open.

Dotada de 25 mil dólares em prémios monetários, a 13.ª edição do torneio é organizada pelo Clube de Ténis de Loulé com os apoios da Câmara Municipal de Loulé e da Federação Portuguesa de Ténis entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março.

De volta a um palco de boas memórias, onde em 2021 se estreou em meias-finais de torneios internacionais, Pedro Araújo (644.º do ranking ATP e ex-534.º) superou o francês Alexandre Ruscica (de 34 anos e sem classificação) por 7-6(4) e 7-5.

Com o estatuto de terceiro cabeça de série a seu cargo, o mais cotado entre os tenistas lusos que marcam presença no qualifying discutirá o acesso à ronda decisiva com o alemão Michel Hopp (1532.º).

Tal como o lisboeta de 20 anos, também o algarvio Tiago Pereira (18 anos) pertence à lista de pré-designados (é o 16.º fruto do 1430.º lugar no ranking) e fez jus a esse estatuto com um triunfo por 6-1 e 6-0 contra o irlandês David Gabor, da mesma idade e ainda à procura da primeira vitória em torneios profissionais. O próximo adversário será o britânico Mason Dace.

Quanto a João Dinis Silva, o jovem de apenas 15 anos assinou a primeira vitória da carreira em torneios do circuito mundial: convidado pela organização, respondeu positivamente à chamada e superou o suíço Gian Luca Tanner, sete anos mais velho e que chegou a ter ranking ATP (1777.º) em 2020, pelos autoritários parciais de 6-0 e 6-2.

O encontro deste domingo foi apenas o terceiro em torneios do circuito internacional para João Dinis Silva, que quer no Maia Open (Challenger) em novembro de 2022, quer no Faro Open (ITF) da semana passada cedera perante o colega de treinos Jaime Faria.

Integrado na equipa do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, o atual campeão nacional de sub 16 vai discutir o acesso à terceira e última ronda da fase de qualificação com Ryotaro Matsumura, japonês de 26 anos que é o 1043.º da hierarquia mundial.

O grupo de vencedores lusos na primeira jornada ficou completo com os nomes de Gonçalo Falcão (6-2 e 6-0 contra Jasper Visker), Afonso Portugal (4-6, 7-6[3] e 10-4) contra Illya Maksymchuk), Manuel Guedes de Almeida (6-3 e 6-1 perante Dhruva Mulye) e Tomás Tenil, que beneficiou da desqualificação do indiano Naman Sharma.

Em sentido contrário, André Stewart, Afonso Santos, Salvador Monteiro, Rodrigo Fernandes, Duarte Correia, Manuel Guise Pinheiro, Francisco Vilaça, Bernardo Henriques, Daniel Marincas e Tomás Martins foram eliminados na ronda de estreia deste Loulé Open by Cimpor, que na segunda-feira continuará com os encontros da segunda ronda do qualifying.