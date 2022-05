Paulo Sérgio renova contrato com o Portimonense

Técnico assinou por mais duas temporadas.

O Portimonense chegou a acordo com o treinador Paulo Sérgio para a renovação do seu vínculo contratual por mais duas épocas, assumindo assim o comando técnico dos algarvios até 2024.

Esta renovação «é reforçada pelo interesse e confiança da SAD do Portimonense em manter uma postura equilibrada e consistente em torno do trabalho do treinador e da sua equipa, onde cumpriu um dos objetivos imposto no início da época 21/22, e potencializou e valorizou jovens jogadores da equipa de sub-23», afirmam os responsáveis do emblema algarvio.

Por isso, a administração da SAD garante estar «muito feliz com a continuidade do trabalho de Paulo Sérgio e dos projetos que foram apresentados quando chegou. Além de um excelente profissional, é uma pessoa com caráter e gosta do trabalho que desenvolve no clube».

Já o técnico pretende «dar continuidade ao trabalho iniciado na época 19/20, contando para tal com a motivação, o empenho individual e coletivo de todo o plantel e toda a equipa técnica».

Revelando ainda que «muito pesa na decisão o consistente projeto da Portimonense SAD», assim como a sua admiração «pelas gentes de Portimão e a sua hospitalidade», Paulo Sérgio assume que «ainda há muito a fazer para que a valorização do futebol a sul tenha lugar de destaque».