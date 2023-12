Paulo Sérgio diz que Portimonense tem de saber parar um Sporting confiante

O treinador do Portimonense diz que a sua equipa tem de «saber parar» o líder Sporting, que vive «um momento fantástico».

O treinador do Portimonense diz que a sua equipa tem de «saber parar» o líder Sporting, que vive «um momento fantástico» na I Liga portuguesa de futebol, no jogo de sábado da 15.ª jornada.

«A qualidade do Sporting é top, provavelmente a equipa que está mais forte neste momento na Liga, mais confiante, com uma onda à volta da mesma muito positiva. Portanto, está a viver um momento muito fantástico e nós reconhecemos tudo isso. É o primeiro passo para nos prepararmos para a batalha», afirmou Paulo Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo previsto para o Estádio Municipal de Portimão.

Face ao «potencial» e ao «grande momento» dos ‘leões’, o técnico do Portimonense sustentou que a sua equipa tem de ser competitiva e concentrada, ao contrário do que mostrou na jornada anterior, em que foi goleada na casa do Moreirense (5-2).

«Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tirar algo positivo do jogo. E isso começa sempre por nós conseguirmos ser competitivos, sermos concentrados, não darmos brindes», vincou.

Os algarvios têm de competir «por cada bola, por cada lance, por cada espaço», e devem ser «uma equipa muito objetiva, muito assertiva», na busca da baliza do Sporting. «Mas o primeiro impacto, e com toda a humildade, tem de ser saber parar o Sporting», ressalvou.

Paulo Sérgio lembrou que o líder da I Liga tem um processo de jogo «muito elaborado», que «é fácil de identificar, mas que não é tão fácil de parar», e que «tanto joga com o jogo ligado, como explora muito bem a profundidade», elogiando o sueco Viktor Gyökeres.

«O que faz a diferença, na maior parte das vezes, é a qualidade. E eu não tenho a menor dúvida de que o Rúben [Amorim] está muito mais mais feliz este ano, com a introdução deste atleta, que está a ter a resposta que todos conhecemos, do que estaria no ano passado, não a tendo», referiu.

Sublinhando que o avançado contratado aos ingleses do Coventry, «pelas suas características, pela sua potência, pela sua capacidade, aportou coisas diferentes», Paulo Sérgio reconheceu que é «sempre difícil» parar o Sporting.

«Se baixas demasiado o bloco, o Sporting tem atletas para jogar entrelinhas e que têm muita qualidade técnica, se sobes o bloco, tens o Viktor a explorar a profundidade como ninguém. Portanto, do equilíbrio e da pressão no portador da bola, do preenchimento dos espaços, das compensações, das entreajudas se poderá parar o coletivo do Sporting, para estarmos preparados para, após a conquista da bola, podermos ser perigosos e podermos também criar dano», concluiu.

O Portimonense, 13.º classificado, com 15 pontos, recebe no sábado o líder Sporting, com 34, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 20:30, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

Sporting em Portimão em busca de triunfo que permite fechar 2023 na liderança

O Sporting vai procurar hoje uma vitória na visita ao Portimonense, na 15.ª jornada da I Liga de futebol, que lhe permite terminar o ano de 2023 na liderança do campeonato.

Depois do triunfo do Benfica na sexta-feira frente ao Famalicão (3-0), os ‘leões’ sabem que apenas a vitória lhes possibilita continuar no primeiro posto no final da ronda e para isso é necessário que voltem a vencer fora de casa, algo que não conseguiram nos últimos dois jogos longe de Alvalade, com derrotas na Luz (2-1) e Guimarães (3-2).

O Sporting, que vem de um triunfo na receção ao FC Porto (2-0), vai ter pela frente um Portimonense que não vence há três jogos e que está no 13.º posto, com 15 pontos, mas que em casa não perde desde a sexta ronda, quando foi batido pelo Benfica.

Também hoje, o Sporting de Braga vai procurar regressar aos triunfos, depois da derrota na jornada passada frente ao Benfica, enfrentando em Rio Maior o Casa Pia, equipa que vem de um triunfo em Chaves.

Os bracarenses estão no quarto lugar, com 29 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães, que já jogou nesta ronda, a cinco pontos de FC Porto, que venceu o Desportivo de Chaves (1-0), e do Sporting, que tem menos um jogo, enquanto o Benfica é líder provisório, com 36.

Antes, o Gil Vicente vai receber o Boavista, num duelo entre duas equipas que procuram regressar aos triunfos no campeonato, e o Farense visita o Estoril Praia, num confronto entre formações que pontuaram nas últimas duas jornadas.