Paulo Cruz e o Clube Automóvel do Algarve juntam-se em ação solidária

Os Bombeiros Voluntários de Monchique serão os beneficiados com este gesto do piloto Paulo Cruz e do Clube Automóvel do Algarve.

O piloto Paulo Cruz tem pautado as suas participações em ralis no ano corrente com um fundo solidário junto dos locais onde decorrem as suas participações, por norma equivalendo os quilómetros efetuados em prova numa quantia a doar a uma instituição de cariz social.

Para o Rallye Casinos do Algarve, o Clube Automóvel do Algarve decidiu juntar-se à iniciativa «Volante Solidário», transferindo a taxa de inscrição para uma instituição ligada à prova, caindo a escolha nos Bombeiros Voluntários de Monchique (BVM), parceiros essenciais em assegurar as condições de segurança para concorrentes e espetadores nas já míticas classificativas da serra, por onde os concorrentes passarão no domingo de manhã e na zona de reabastecimento programada para o parque do mercado mensal da vila.

Este ato foi assinalado junto do quartel dos Bombeiros Voluntários de Monchique com a presença de Pedro Branco em representação do Clube Automóvel do Algarve, Paulo Cruz e a sua navegadora Inês Veiga, o adjunto de comando dos BVM João Lopes e o presidente da direção dos BVM, António das Dores Justino.

O Rallye Casinos do Algarve é uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, com o apoio da Solverde Casinos e Hotéis, dos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão, e ainda do Medronhito do Caldeirão.