Parchalense venceu final da Supertaça do Algarve de Futsal Feminino

Albufeira acolheu a Final Supertaça do Algarve de Futsal Feminino, prova que deu vitória ao Parchalense.

A Supertaça do Algarve Futsal Feminino foi disputada no passado dia 1 de outubro, no Pavilhão Municipal de Albufeira, naquela que foi uma tarde onde o futsal feminino esteve em grande promoção.

O evento teve início às 15h00, com um jogo entre as equipas do SC Farense e SRBU Parchalense. A equipa de Lagoa sagrou-se a grande campeã, após vencer o Farense através da marca de grandes penalidades, após um empate 1-1 na primeira parte do jogo.

A disputa, promovida pela Associação de Futebol do Algarve, contou com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira, e ainda, da presença do treinador da Seleção Nacional, Luís Conceição.

José Carlos Rolo, presidente da autarquia, reforça que «estes eventos são um reflexo daquele que tem sido o nosso empenho em promover o desporto na nossa cidade. Albufeira tem uma rede de equipamentos com capacidade para servir não só os seus munícipes, como também os diversos clubes e associações».

O edil afirma, ainda que «para nós, é imperativo prestar todo o tipo de apoio a nível regional, como forma de incentivo à prática desportiva e à promoção da saúde».

Cristiano Cabrita, vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, considera que «é um prestígio para o nosso concelho e motivo de orgulho ver estes eventos desportivos decorrerem em Albufeira e termos a oportunidade de apoiar a juventude». O autarca, também responsável pelo pelouro do desporto e juventude, garante que «em Albufeira tem-se feito um enorme investimento ao nível das infraestruturas desportivas e da organização de grandes eventos desportivos para todos, daí a importância da nossa candidatura a cidade europeia do desporto em 2026».

A Câmara Municipal de Albufeira tem apoiado este e outros eventos, através de um conjunto de equipamentos desportivos que têm vindo a ser desenvolvidos na última década.

A construção dos pavilhões desportivos de Olhos de Água, Albufeira e Guia permitiu a criação de novos horários de treino das várias modalidades, contribuindo para o aumento da formação desportiva de jovens atletas e, servindo milhares de jovens, escolas, associações e clubes do concelho e da região.