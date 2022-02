Olhão recebe prova do Campeonato do Algarve de Vela Ligeira

Olhão recebe a festa da vela algarvia, em mais uma prova do Campeonato do Algarve de Vela Ligeira e de Foil 2021/2022.

Olhão viai ser a capital da vela algarvia com a realização da 4ª prova do Campeonato do Algarve de vela ligeira e do 1º circuito Regional de Foil, na Fuseta, que pela primeira vez em Portugal, junta as três classes de Foil, o Kitesurf, o Windsurf e o Wingsurf, numa só prova, nos dias 5 e 6 de fevereiro.

Com uma organização do Grupo Naval de Olhão, a frota algarvia das classes Optimist, Ilca, Solo, Hansa, Iom, 420 e Techno 293, marcam presença na 4ª prova do Campeonato do Algarve de Vela Ligeira, cerca de 150 atletas de 13 clubes algarvios, respetivos treinadores e estruturas técnicas, para lutarem pelos pontos do ranking regional e pelos lugares dos diferentes pódios.

Já o Clube Naval da Fuzeta organizará a primeira prova da 1ª edição do Circuito de Foil do Campeonato do Algarve, com a participação de cerca de 30 velejadores nacionais de diferentes localidades do Algarve, a que se juntam velejadores Internacionais.

Ricardo José, presidente da Associação Regional de Vela do Sul, sublinha «grande satisfação» em reiniciar em Olhão e Fuseta, «a época desportiva da vela regional da época 2021/2022, que a analisar pelas previsões metrológicas favoráveis, vai ser um fim de semana recheado de boas regatas e de sucessos desportivos, quer a nível individual, quer a nível coletivo, para os clubes organizadores e para os velejadores presentes neste Campeonato. Por outro lado, estamos certos que o conjunto de regatas previsto irá proporcionar bons momentos a todos os envolvidos e à população em geral, que devido à localização geográfica dos campos de regata, poderá assistir desde terra».