Olhão apoia Clube Naval da Fuseta com 6.900 euros

Verba destina-se a ajudar na formação e competição.

A Câmara Municipal de Olhão e o Clube Naval da Fuseta assinaram recentemente um contrato-programa de desenvolvimento desportivo, que visa apoiar aquele clube na aquisição de material, num apoio que ascende aos 6.900 euros.

Com este apoio municipal, o Clube Naval da Fuseta terá a possibilidade de adquirir material desportivo para formação e competição nas modalidades de windsurf e kitesurf.

O contrato foi celebrado no âmbito da política da Câmara Municipal de apoio aos jovens do concelho de Olhão, de acordo com o Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo do Município de Olhão, que estabelece as regras e condições de atribuição de apoios às associações, clubes e coletividades desportivas locais.

O documento foi assinado pelo presidente do município, António Miguel Pina, e pelo presidente do Clube Naval da Fuseta, José Mendes Segundo.

Segundo o autarca olhanense, «é com muito gosto que atribuímos este valor ao Clube Naval da Fuseta, desejando que os treinos e as competições permitam ótimos resultados».