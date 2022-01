Obras beneficiaram Complexo Municipal de Ténis e Padel de Portimão

Já foram finalizados os trabalhos de requalificação das infraestruturas do Complexo Municipal de Ténis e Padel de Portimão.

A intervenção esteve a cabo do Clube de Ténis e Padel de Portimão, tendo representado um investimento global de 420 mil euros, que contou com o apoio do município de Portimão em 117 mil euros.

Deste valor que coube à autarquia, 47 mil euros foram investidos em trabalhos que incidiram ao nível do desgaste natural das infraestruturas, nomeadamente a substituição da vedação exterior e recuperação da bancada do equipamento, que foi pintada e impermeabilizada, sendo mais 70 mil euros resultantes da assinatura de um contrato-programa de investimento para a época desportiva 2020/2021.

Os trabalhos de melhoramento arrancaram em 2020 e incidiram, sobretudo, na recuperação dos pisos dos atuais cinco campos de ténis, com cobertura de dois deles, além da construção de três novos campos de padel que se vieram juntar aos cinco já existentes, os quais foram cobertos na sequência desta intervenção. O investimento do clube incluiu também a requalificação da entrada principal do Complexo de Ténis e Padel.

A intervenção permitiu a valorização e modernização deste equipamento desportivo municipal e, simultaneamente, a melhoria das condições de utilização do espaço, contribuindo para que a prática de desporto, nomeadamente das modalidades de ténis e padel, seja cada vez maior e com elevados padrões de conforto e segurança.

Segundo a Câmara Municipal, «o apoio camarário insere-se na estratégia de requalificação dos equipamentos desportivos do concelho, através de um conjunto de intervenções que pretendem aumentar o tempo de vida das infraestruturas e valorizar a atividade desportiva local, consolidando o lema Mais Desporto Para Todos, assumido pela autarquia em 2020, na sequência da eleição de Portimão como Melhor Cidade Europeia do Desporto 2019».