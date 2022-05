«Night Run Albufeira» está de regresso com dois percursos pela cidade

Albufeira volta a acolher mais uma edição da «Night Run Albufeira», a decorrer já na próxima sexta-feira, dia 27 de maio.

O ponto de encontro para a partida desta prova será no Pavilhão Desportivo de Albufeira, às 20h30, sendo a participação gratuita e limitada a um total de 300 participantes, «apesar de haver sempre espaço para mais alguém», relativiza o Clube Desportivo Areias de São João, responsável pela organização do evento.

De resto, esta corrida noturna insere-se nas comemorações do 35º Aniversário desta coletividade de Albufeira, regressando às ruas da cidade depois de dois anos de interregno devido à COVID-19.

A prova terá dois percursos: um «trail» longo com oito quilómetros em corrida e um outro mais curto, com apenas cinco quilómetros, em caminhada. Uma vez mais, no «Night Run Albufeira» os participantes podem fazer uma comparticipação a favor de uma instituição social do concelho.

Em paralelo, o Clube Desportivo Areias de São João mantém o programa «Movimento de Corridas à sexta». Trata-se de uma corrida para atletas, mais ou menos preparados, com a finalidade de incentivar os albufeirenses à prática desportiva, possibilitando-lhes ainda um melhor conhecimento das ruas da cidade.

Os interessados podem fazer a sua inscrição por e-mail.