Município de VRSA homenageia Rogério Domingos e Neto Gomes

Município de Vila Real de Santo António (VRSA) homenageia Rogério Domingos e Neto Gomes no âmbito da 48.ª Volta ao Algarve.

No âmbito da passagem da Volta ao Algarve pela cidade de Vila Real de Santo António, no sábado, dia 19 de fevereiro, o município irá homenagear Rogério Domingos e Neto Gomes pelos seus contributos para a promoção do desporto no concelho e pela sua dedicação ao serviço do ciclismo.

A cerimónia terá lugar às 13h00, junto à zona de partida da Volta ao Algarve, na Avenida da República, em Vila Real de Santo António.

O ato contará com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo, do presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, e dos homenageados.

Rogério Domingos nasceu a 19 de fevereiro de 1948. Foi ciclista do Ginásio Cl ube de Tavira e é proprietário do restaurante Alpendre, uma referência regional para os adeptos das duas rodas. Participou em diversas edições da Volta a Portugal. Apesar de ter competido profissionalmente até 1968, organizou, ao longo de muitos anos, várias corridas não só em termos de formação, mas também na ótica de promoção da modalidade.

Neto Gomes nasceu em Vila Real de Santo António, a 27 de outubro de 1944, e reside em Loulé há vários anos. Embora tivesse exercido várias atividades ligadas ao setor do turismo e do desporto e desempenhado funções em várias entidades públicas, é a ligação à escrita, e em particular ao jornalismo, que serve de elo condutor a toda a sua vida profissional. Marcou uma época, ainda hoje inigualável, como speaker da Volta a Portugal em Bicicleta.

A 48.ª Volta ao Algarve regressa à estrada entre os dias 16 e 20 de fevereiro. Será mais uma edição de grande nível, com um percurso profundamente renovado, com etapas para todos os perfis de corredores, consolidando-a como uma das melhores provas do circuito UCI ProSeries.

A maior novidade da 48.ª Volta ao Algarve é a quarta etapa, por ser o contrarrelógio mais extenso dos últimos anos e por marcar o regresso da corrida a Vila Real de Santo António, cidade que já não recebia uma partida de etapa desde 2009.

O contrarrelógio de 2022 decorre no dia 19 de fevereiro e terá 32,2 quilómetros, unindo Vila Real de Santo António a Tavira. Pela extensão, permite que os contrarrelogistas puros possam gerir a corrida – incluindo as etapas de montanha – de forma a colocarem-se entre os favoritos ao triunfo na geral.

O local da partida desta, que será a quarta etapa, ficará situado na Avenida da República, frente ao Rio Guadiana, estando programada a saída do primeiro corredor por volta das 13h45. A presença das maiores estrelas do ciclismo promete trazer muita animação, público e entusiastas da modalidade à zona ribeirinha da cidade.