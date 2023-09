Município de Lagoa requalifica multiusos dos Vales

O município de Lagoa requalificou o multiusos existente na zona dos Vales, tal como anunciado no início do mês de junho.

O município de Lagoa concluiu as obras de requalificação do multiusos dos Vales, em Lagoa, num investimento de cerca de 72 mil euros.

A intervenção teve como objetivo substituir o piso de relva sintética existente, a correção da base para melhorar a drenagem das águas pluviais e a substituição da rede de nylon.

A obra tinha um prazo de execução de 120 dias, mas decorreu apenas em 72 dias.

Com esta intervenção, o município de Lagoa repõe as condições necessárias para a prática desportiva informal no multiusos de Lagoa, naquele que é o multidesportivo mais procurado e utilizado do concelho. Este equipamento desportivo está preparado para a prática de várias modalidades, como o futsal, o andebol, o basquetebol e o ténis.

Esta é a terceira requalificação de multiusos ou de polidesportivos no concelho de Lagoa, depois do município de Lagoa ter requalificado o Polidesportivo da Praia do Carvoeiro e do Multiusos da Bela Vista.

Estas intervenções estão enquadradas na Estratégia de Desenvolvimento Desportivo Municipal, nomeadamente no I eixo estratégico – «Desporto para todos», onde o município promove a prática de exercício físico, hábitos de vida saudáveis e combate o sedentarismo em todas as faixas etárias.

O polidesportivo dos Vales já se encontra aberto à população, pronto para ser utilizado de forma informal, sem necessidade de marcação prévia e de forma gratuita.

O município de Lagoa informa, também, que já se encontra a preparar a requalificação do polidesportivo da Quinta de S. Pedro, na Mexilhoeira da Carregação.

«Esta é mais uma intervenção importante para promover hábitos de vida saudável junto da população, num espaço procurado por muitos lagoenses que valorizam a prática desportiva informal. Continuaremos a trabalhar para criar, cada vez mais e melhores, condições para quem escolheu Lagoa para viver, afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.