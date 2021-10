Município de Lagoa felicita o jovem atleta de andebol Alexandre Santos

Lagoense Alexandre Santos chamado à Seleção Nacional de Andebol de sub18.

O município de Lagoa felicita o atleta do Lagoa Académico Clube, Alexandre Santos, pela sua chamada à seleção nacional de sub18, tendo o presidente da Câmara Municipal, Luís Encarnação, recebido o atleta, o presidente do Lagoa Académico Clube, o treinador e os pais do atleta, antes do inicio do estágio e da viagem para a Alemanha.

No dia 15 de outubro, três dias depois da Federação de Andebol de Portugal ter divulgado a lista dos atletas convocados para o estágio da seleção nacional de Sub18, para a participação no Torneio Internacional da Alemanha, o atleta Alexandre Santos, do Lagoa Académico Clube, foi recebido na Câmara Municipal de Lagoa, pelo presidente, Luís Encarnação.

O autarca felicitou o atleta pela sua chamada à seleção nacional, desejou-lhe sorte e manifestou o orgulho que os lagoenses tem nele e em todos os jovens atletas que elevam o nome de Lagoa por esse mundo fora.

Felicitou, igualmente, o presidente do Lagoa Académico Clube e o seu treinador pelo fantástico trabalho realizado e os pais do atleta por todo o suporte dado.

O atleta Alexandre Santos é aluno da Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, sedeado na Escola Padre António Martins de Oliveira (ESPAMOL), em Lagoa, e concilia a sua atividade desportiva com os excelentes resultados escolares que alcança.

Na conversa que o presidente, Luís Encarnação, teve com o atleta e com os pais, não deixou passar a escola em claro e reforçou a importância que os estudos e a formação profissional têm no desenvolvimento dos futuros homens e mulheres de amanha.

O Torneio Internacional da Alemanha é a primeira competição com vista à preparação para o Campeonato da Europa de Sub-18, que decorrerá em Montenegro.

A Seleção Nacional de Sub-18 iniciou o seu trabalho no dia 18 de outubro, na Maia, onde contou com diversas sessões de treino, e ontem partiu para Berlim, na Alemanha, onde estará até ao dia 24 de outubro e defrontará seleções como a Alemanha, Polónia e Israel.

Desta forma é com grande espectativa que os lagoenses acompanham o desempenho do atleta, uma vez que existirá uma grande possibilidade de este vir a participar no Campeonato da Europa de Sub-18, que se realiza entre o dia 12 e 22 de agosto do presente ano.

«É com enorme orgulho que vemos atletas lagoenses levarem o nome de Lagoa a todos os cantos do mundo. O Alexandre e todos os atletas que conseguem atingir este patamar são um grande exemplo para todos nós», considerou, Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.