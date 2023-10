Município de Lagoa felicita a atleta lagoense Alice Laruça

Lagoa felicita a atleta Lagoense Alice Laruça, Vice-Campeã Nacional na Taça de Portugal em Saltos de Obstáculos.

O município de Lagoa felicita a atleta Alice Laruça, que se sagrou vice-campeã nacional na Taça de Portugal em Saltos de Obstáculos, no escalão juniores, prova que decorreu em setembro, na cidade de Esposende.

O município de Lagoa vem publicamente felicitar a atleta Alice Laruça por ter alcançado o segundo lugar do pódio, na Taça de Portugal em saltos de obstáculos.

A atleta lagoense tornou-se vice-campeã nacional, a montar Libelle, numa prova que foi ganha por Ângela Carvalho, tendo Camila Pereira sido terceira classificada.

As finais da Taça de Portugal da Juventude da Federação Equestre Portuguesa integraram o programa do 2.º Late Summer Equestrian Festival, que também contou com um Concurso Internacional de Saltos, a Portugal Teams Challenge e a Iberian Cup.

Alice Laruça classificou-se em terceiro lugar no Campeonato de Portugal em Obstáculos, no escalão de juniores, no ano de 2022, prova que decorreu na cidade do Porto e, no ano anterior, foi campeã nacional, no escalão de juvenis.

A Alice Laruça é atleta UAARE (Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola) no agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira, em Lagoa, e viu, recentemente, ser-lhe aprovado um protocolo de colaboração financeira por parte da Câmara Municipal de Lagoa.