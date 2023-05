MotoGP em Portimão bateu recordes económicos e mediáticos

Segundo o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), o MotoGP de Portugal em Portimão vale 79 milhões de euros de impacto direto.

Com 158.781.191 euros de retorno mediático alcançado e um impressionante registo de 5.856.104.832 de visualizações (impressões) das notícias publicadas a nível mundial ao redor da prova realizada no final do mês de março o GP de Portugal de MotoGP realizado no Autódromo Internacional do Algarve marca um recorde e reflete todo o interesse criado ao redor da competição que levou o Algarve e Portugal até aos quatro cantos do planeta.

Acompanhada por 123.608 espectadores nas bancadas entre os dias 24 a 26 de março a prova organizada pelo Autódromo Internacional do Algarve (AIA) marcou o arranque da época 2023 e quebrou todas as barreiras mediáticas em Portugal e no estrangeiro com noticias que atingiram 29 por cento da população portuguesa e onde cada cidadão foi impactado em média 72 vezes por essa mesma informação.

Do ponto de vista económico, diz o AIA, o GP de Portugal 2023 teve um impacto superior aos 79 milhões de euros e só no caso da ocupação hoteleira, que em Março registou o seu melhor mês de sempre no Algarve desde 2002 ao registar uma percentagem de ocupação de 62,4 por cento, uma melhoria de 10,7 pontos percentuais face aos registos homólogos de 2019 (o melhor ano de sempre) e 13,9 pontos face a março de 2022.

A reforçar estes dados revelados pela Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) as zonas onde a subida da ocupação foi mais sentida foram as de Portimão/Praia da Rocha com um incremento de 16,1 por cento, Lagos/Sagres com 12,6 e Carvoeiro/Armação de Pera com 10,2, as regiões ao redor do Autódromo Internacional do Algarve que por força dos testes de pré-temporada fixou o MotoGP no sul de Portugal durante três semanas nesse mesmo mês de Março.

«O retorno mediático e económico do GP de Portugal foi verdadeiramente impressionante e o reflexo de todo o empenho que a nossa equipa mais uma vez mostrou. Mais de 157 milhões de euros de retorno mediático e quase 6 biliões de visualizações das notícias publicadas sobre a nossa prova são motivo de orgulho mas ao mesmo tempo de moralização para continuarmos a fazer mais e melhor. Tivemos nas bancadas os melhores fãs do mundo, apaixonados como nós pela competição e pelas corridas de motos e todos juntos mostrámos que Portugal é um país de MotoGP e desporto motorizado. Alcançámos um registo de 93 por cento no ‘rating’ de desempenho mediático do evento e isso para nós significa que vamos continuar a trabalhar para fazer ainda mais e melhor porque é isso que nos motiva, ultrapassar os nossos limites, como qualquer piloto quando está em pista», comenta Paulo Pinheiro o CEO da Parkalgar.

A faixa etária mais atingida pelo GP de Portugal 2023 foi a compreendida entre os 25 e 34 e a região norte de Portugal foi aquela que mais atenção dedicou ao evento com 37 por cento do total de impressões sobre as noticias publicadas.

A plataforma móvel foi a mais utilizada com 79 por cento das impressões e numa clara demonstração de que o MotoGP interessa a todos, 44 por cento das impressões foram de seguidoras do sexo feminino e 56 por cento de seguidores do sexo masculino.

Nota ainda para o registo de 80 por cento das noticias publicadas ao redor do evento terem sido online, com a televisão a valer 11 por cento da fatia mediática, imprensa 6 por cento e rádio 3 por cento.