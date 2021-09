Monchique inaugurou homenagem ao ciclista no alto da Foia

A Foia, ponto mais alto do sul de Portugal, no topo da Serra de Monchique, já tem um monumento de homenagem ao ciclismo.

A obra foi hoje inaugurada por Rui André, presidente da Câmara Municipal de Monchique, num evento que contou com a presença de Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Ricardo Rodrigues, presidente da Associação de Ciclismo do Algarve e de Carlos de Oliveira Correia, autor desta obra de arte pública, reconhecido artista com obra em toda a região.

A peça imortaliza a chegada de Remco Evenepoel ao cimo da montanha, celebrando a vitória carregada de esforço. Demonstra que a subida ao alto da Foia, em bicicleta, não está ao alcance de todos e constitui também uma prova de superação que todos os dias atrai dezenas de ciclistas aquele território.

Rui André assinalou o momento com o reconhecimento à Federação de Ciclismo pelo contributo para a afirmação de Monchique e do Algarve no cycling, quer no país quer internacionalmente, ao organizar aquela que é uma das provas mais importantes do calendário do ciclismo mundial.

Foram também reconhecidos os clubes locais pelo continuo interesse e organização de eventos desportivos no concelho.

Para Rui André, «sob a proteção do interesse despertado pela realização destes eventos nos últimos anos e o destaque que o concelho tem vindo a ganhar em torno do seu grande potencial, também neste domínio, têm também surgido novas dinâmicas sociais e económicas no concelho, para além de potenciar o incremento da prática desportiva desta zona. A adaptação do próprio comércio local e até o surgimento de espaços temáticos em torno desta temática são a prova do interesse e potencial de crescimento deste segmento de mercado no concelho».

«Não são só dos profissionais do ciclismo as bicicletas que visitam o Alto da Foia. Muitos curiosos querem ver de perto as encostas íngremes e as paisagens montanhosas únicas e muitos ciclistas amadores atrevem-se a tentar imitar os seus ídolos diariamente. Podemos mesmo realçar o impacto que a promoção através do ciclismo teve no incremento e na chegada de turistas e praticantes destas modalidades a Monchique».

A vila serra algarvia tem vindo a afirmar-se não apenas como sinónimo de paisagens incomparáveis, mas também como uma referência no aproveitamento desse enquadramento natural para a promoção de diversas atividades económicas, neste caso, a atividade desportiva».

A Foia tem sido palco das mais competitivas provas desportivas com a passagem por este místico local de estrelas da bicicleta como Joaquim Agostinho, Alberto Contador, Vitor Gamito, Cândido Barbosa, Amaro Antunes, Joaquim Gomes, José Azevedo, Delmino Pereira, Geraint Thomas, Tadej Pogäcar, Primox Roglic, entre outros.

Mas foi em 2020, na segunda etapa da Volta ao Algarve em bicicleta, quase sempre decisiva na escolha do vencedor final deste evento velocipédico internacional que, a poucos metros da meta, Remco Evenepoel esmagou toda a concorrência e venceu pela primeira vez, não deixando mais a camisola amarela e sagrando-se vencedor da volta naquele ano.

Foia, um marco do Algarve

Também já chamada de «Meca do Ciclismo», a Foia, o ponto mais alto do sul de Portugal, em pleno pulmão da Serra de Monchique destaca-se cada vez mais como um dos locais mais procurados pelos amantes dos desportos de natureza e aventura.

O «Topo do Algarve» que se eleva na região turística do Algarve aos 902 metros de altitude, esconde dos mais belos locais para os amantes da natureza e de onde é possível avistar toda a costa e o seu encontro com o Oceano Atlântico.

Entre cascatas, ribeiros e montanhas que desafiam aos melhores percursos em bicicleta, em estrada ou fora dela nos variados trilhos de BTT, Enduro e Downhill, a Serra de Monchique representa um ícone e uma paisagem única que se tem vindo a afirmar num dos principais destinos e de atração turística dos amantes das duas rodas.

Nos últimos anos a Serra de Monchique em geral e o seu ponto mais alto, a Foia, tornaram-se uma meca de peregrinação para os adeptos do ciclismo, que não querem perder a oportunidade de pisar o palco das mais emocionantes etapas da Volta ao Algarve em Bicicleta, evento que convoca anualmente os melhores ciclistas do mundo a subir até ao mais famoso miradouro da região, num misto de superação mas também de admiração pelas paisagens únicas que acompanham os atletas ao Topo do Algarve.