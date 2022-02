Moncarapacho e Fuseta encontram-se pelo Desporto e Cultura

Primeiro MonFuz – Encontro de Desporto e Cultura de Moncarapacho e Fuseta acontece sábado, dia 26 de fevereiro.

O desporto e a cultura que se fazem na União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, vão estar de mãos dadas no sábado, dia 26 de fevereiro, com a realização do 1º MonFuz – Encontro de Desporto e Cultura de Moncarapacho e Fuseta.

O evento tem início às 10h00 e realiza-se ao longo do dia na Escola EB 2.3 Dr. António João Eusébio, em Moncarapacho.

Esta iniciativa pretende mostrar as atividades das coletividades e associações sedeadas na União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, com diversas ações a ocorrerem em simultâneo e no mesmo espaço, percorrendo ainda outros locais da freguesia, num passeio de BTT e numa caminhada/corrida.

Além destas atividades, outras modalidades estarão em destaque, como os desportos de combate, futebol e futsal, entre outras.

Ao mesmo tempo serão efetuadas demonstrações de dança moderna e capoeira, não faltando a literatura e a promoção de formas saudáveis de vida. Durante o evento serão realizados diversos concertos, com músicos e grupos da freguesia.

Organizado pela ASDC – Associação do Sul de Desportos de Combate, esta iniciativa conta com o apoio da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, e a entrada é livre.