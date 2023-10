Moçambique vs. Angola em Albufeira visto por mais de 320 mil pessoas

Jogo entre as Seleções Nacionais A de Moçambique e Angola em Albufeira foi visto por mais de 320 mil pessoas segundo a Associação de Futebol do Algarve (AFA).

O jogo entre as Seleções Nacionais A de Moçambique e Angola, organizado pela Associação de Futebol do Algarve (AFA) esta sexta-feira no Estádio Municipal de Albufeira, foi visto em direto por cerca de 13.700 espectadores, tendo chegado, em pouco mais de 24 horas, a mais de 320 mil pessoas após o final da emissão.

Num particular disputado à porta fechada, a transmissão realizada pela AFA, em parceria com a Sul Media, gerou, durante e após o encontro, perto de 20 mil reações, mais de 8 mil comentários e cerca de 3.200 partilhas no Facebook, números que continuam a aumentar.

A partida que serviu de preparação para os jogos de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2026 foi, com a colaboração da Federação Portuguesa de Futebol, a primeira organização do novo Departamento de Eventos da AFA.

Palancas Negras e Mambas empataram 1-1 com os golos a serem apontados por Faisal Bangal e Gelson Dala.

Da parte de Moçambique, Martinho Mucuana, vice-presidente, agradeceu «à Associação de Futebol do Algarve pela forma como nos acolheram. Quem nos dera que todos os nossos estágios fossem aqui em Portugal. Há bom clima, boa gastronomia e estamos muito felizes porque somos sempre muito bem recebidos».

Por sua vez, Chiquinho Conde, selecionador nacional elogiou a «amabilidade dos algarvios» e recordou que «tive a felicidade de representar o Imortal como jogador, agora regresso como treinador nacional e para mim foi fantástico».

Por Angola, Jerónimo Gonçalves, diretor de comunicação e marketing comentou que «as condições que o país e a região oferece são as melhoras e, por isso, o Algarve foi a escolha acertada para realizar este jogo. Voltaremos, com certeza».

Uma certeza reafirmada por Pedro Gonçalves, selecionador nacional. «Portugal é a nossa casa também. Sabemos aquilo que a região nos proporciona e o carinho que toda a gente nos dá. Sentimo-nos muito bem aqui».