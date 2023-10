Milla Sequeira despede-se do BoConcept Faro Ladies Open em jornada interrompida pela chuva. Adiada a maioria dos encontros.

illa Sequeira foi a primeira tenista portuguesa a entrar em ação no quadro principal de singulares do BoConcept Faro Ladies Open e acabou eliminada num dos três encontros que se concluíram esta terça-feira, dia que começou e terminou com a depressão Babet.

A 12.ª edição do torneio acontece de 15 a 22 de outubro no Centro de Ténis e Padel de Faro, responsável pela organização com importantes apoios da Federação Portuguesa de Ténis e da Câmara Municipal de Faro.

Após um atraso de sensivelmente duas horas, Milla Sequeira (sem ranking WTA) não foi capaz de contrariar o favoritismo de Anastasia Grechkina (1076.ª) e perdeu por 6-1 e 6-2 em 63 minutos.

Além da jovem russa de apenas 17 anos, também a bielorrussa Evialina Laskevich (733.ª) e a neerlandesa Eva Vedder (314.ª e oitava cabeça de série) seguiram para a segunda ronda ao eliminarem, respetivamente, Diana Marcinkevica (373.ª) e Tilde Stromquist (1170.ª) em duas partidas.

Os restantes encontros foram perturbados pela chuva e acabaram adiados, nomeadamente o da wild card algarvia Amália Suciu, que assim jogará no mesmo dia que as compatriotas Matilde Jorge e Ana Filipa Santos.

Victoria Jimenez Kasintseva, a primeira cabeça de série fruto do 252.º posto no ranking mundial (já esteve no 121.º), tinha acabado de deixar escapar o segundo set (7-5 e 2-6) contra a francesa Manon Leonard (439.ª) quando a chuva interrompeu definitivamente o dia.

A jornada de quarta-feira começará às 10 horas e será composta por 13 encontros de singulares e oito de pares.