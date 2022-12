Município espera mais de um milhar de participantes no Grande Prémio de Natal Cidade de Albufeira e na Corrida do Pai Natal.

O Grande Prémio de Natal Cidade de Albufeira, uma prova de atletismo aberta a todos os atletas que queiram testar a sua resistência numa vertente competitiva, realiza-se no domingo, dia 18 de dezembro.

A prova, com uma extensão total de 9 quilómetros (kms), é organizada pelo Clube Desportivo das Areias de São João em parceria com o município de Albufeira, contando com o apoio da Associação de Atletismo do Algarve, Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água e das empresas EC Travel, Padaria do Cerro e Rego Billiards.

Em paralelo, realiza-se a tradicional Marcha/Corrida do Pai Natal, organizada pelo município de Albufeira em colaboração com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), prova com dois percursos à escolha de cinco e nove quilómetros, respetivamente.

A concentração dos atletas para as duas atividades desportivas está marcada para as 9h00, no Mercado Municipal dos Caliços, com o tiro de partida às 10h00.

Podem participar no Grande Prémio de Atletismo Cidade de Albufeira atletas de todos os âmbitos desportivos (federados, Inatel, Escolar, Militar e Popular), individuais e/ou coletivos como equipas, grupos, ginásios e famílias, dos escalões de juniores, seniores e veteranos.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira recorda que «após dois anos em que estivemos impossibilitados de organizar o evento devido à COVID, finalmente há condições para retomarmos a normalidade, claro que com as devidas precauções».

Prevê-se que este grande evento desportivo reúna em Albufeira mais de um milhar de participantes, sublinha José Carlos Rolo, sublinhando que a Marcha/Corrida do Pai Natal é um evento desportivo importante que integra o Calendário de Marchas/Corridas do Algarve para esta época do ano.

«É muito bom podermos voltar a ter as nossas ruas e avenidas repletas de atletas federados e não federados, bem como aquelas pessoas que todos os anos costumam reunir a família e os amigos, vestindo-se a rigor, com a camisola e o barrete de Pai Natal, para embarcar numa manhã de desporto, convívio e animação», acrescenta.

O autarca aproveita para destacar a vertente solidária do Grande Prémio de Natal Cidade de Albufeira.

Aquando do levantamento do dorsal, os atletas devem proceder à doação de bens alimentares não perecíveis que irão reverter a favor de uma instituição de solidariedade do concelho.

Além da vertente competitiva, o evento pretende fomentar a amizade, o companheirismo, a boa disposição e a solidariedade dos participantes.

O município de Albufeira e o Clube Desportivo das Areias de São João apelam à participação de todos.

As inscrições para o Grande Prémio de Natal devem ser efetuadas diretamente na página da Associação de Atletismo do Algarve, até dia 15 de dezembro.

Quem optar por participar na Marcha/Corrida do Pai Natal, as inscrições são gratuitas, e podem ser efetuadas através de email (desporto@cm-albufeira.pt), com indicação de nome, data de nascimento e NIF, ou por telefone (289 599 637 289 599 506).