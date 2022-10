Miguel Oliveira estreia-se no Rallye Casinos do Algarve

Miguel Oliveira, piloto de MotoGP junta-se à equipa de Ricardo Teodósio e estreia-se no Rallye Casinos do Algarve.

A Hyundai Portugal irá inscrever dois i20N Rally2 no Rallye Casinos do Algarve, prova que atribuirá a Taça de Portugal de Ralis de 2022.

Um dos carros será tripulado pelos campeões de 2019 e 2021, os algarvios Ricardo Teodósio e José Teixeira, enquanto que a segunda unidade será entregue a Miguel Oliveira, o representante português no MotoGP que faz aqui a sua estreia nos ralis, sendo acompanhado por Carlos Magalhães.

«Para quem me conhece e acompanha, sabe que também sou um apaixonado pelas quatro rodas. Já tive algumas experiências em pista, mas este é um grande desafio, fazer uma prova em estrada. Estou com muita expetativa, vou estar com a adrenalina em alta para me adaptar ao carro e aos troços. Esta é mais uma grande experiência com a Hyundai e o meu objetivo é aproveitar ao máximo e divertir-me. Estou muito feliz por também poder ter um motivo para estar uma vez mais perto dos meus fãs, em Portugal e viver um ambiente diferente das minhas habituais competições», diz Miguel Oliveira.

A prova poderá ser seguida nas redes sociais do Clube Automóvel do Algarve, sendo inclusive produzida uma radio online de acompanhamento à prova, à semelhança das últimas edições e contando ainda com cobertura televisiva.

O Rallye Casinos do Algarve é uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, com o apoio da Solverde Casinos e Hotéis, dos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão, e ainda do Medronhito do Caldeirão.