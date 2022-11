Miguel Oliveira dá autógrafos antes da estreia no Rallye Casinos do Algarve

Miguel Oliveira é embaixador da Hyundai Portugal e conduzirá o i20 N Rally2 no Rallye Casinos do Algarve, no sábado, dia 12 de novembro.

É já este sábado, 12 de novembro, que Miguel Oliveira, piloto de MotoGP e embaixador da Hyundai Portugal, se estreia no universo dos ralis, ao volante de um Hyundai i20 N Rally2.

No âmbito da participação na prova Rallye Casinos do Algarve, que integra a Taça de Portugal de Ralis, Miguel Oliveira protagonizará, também, uma sessão de autógrafos, momento que está agendado para 12 de novembro, às 11h30, e que decorre no Parque de Assistência, localizado no Parque Municipal de Feiras e Exposições (recinto da FATACIL), em Lagoa.

A prova que marca a estreia de Miguel Oliveira nos ralis tem início no sábado de manhã, momento da qualificação e durante o qual os pilotos vão percorrer pelos municípios algarvios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão.

O segundo dia de evento, domingo, contará às 14h30 com Super Especial Rotunda Salgueiro Maia.

Já a entrega de prémios – Cerimónia de Pódium – está agendada para as 17h00, no Hotel Algarve Casino.

Estão inscritos 46 concorrentes que partem à conquista da Taça de Portugal de Ralis 2022, num pelotão divido entre os vários grupos de veículos que podem ser encontrados nos ralis portugueses.

A contestação aos dois carros sul-coreanos virá do Skoda Fabia de Miguel Correia, do Citroën C3 de Carlos Martins e do Ford Fiesta R5 de Ricardo Filipe, sendo de destacar também a presença de Márcio Marreiros, pluricampeão do sul, ao volante de um Skoda Fabia, naquela que será a sua estreia com um carro da categoria máxima dos ralis em Portugal.

De acompanhar também as lutas logo a seguir com os protótipos de André Cabeças e Nelson Silva e o batalhão de Mitsubishi encabeçados por nomes como Daniel Nunes, Carlos Fernandes ou o vencedor da edição transata da prova, Rui Rijo.

Intensa também deverá ser a luta entre os concorrentes com carros de duas rodas motrizes, com Paulo Correia a regressar depois de ter sido o mais rápido entre estes concorrentes na edição passada, mas decerto a contar com a oposição de nomes como Renato Pita, Viana Martins ou Mário Castro.

Claro está que atenção recairá também em viaturas icónicas como os Ford Escort MkI, MKII e RS Cosworth ou viaturas não tão habituais como o Seat Ibiza Cupra ou o Fiat Punto R3D (com motor diesel).

Depois de cumpridas as verificações administrativas no Hotel Algarve Casino e as Técnicas no recinto da FATACIL (onde ficará o parque fechado e o parque de assistência) na sexta-feira, dia 11 de novembro, a ação arranca com uma classificativa de qualificação em Porches para todos os concorrentes, que definirá a ordem de partida para o primeiro troço, a primeira passagem por Portimão, com a partida oficial a ser dada às 14h00 na FATACIL.

Os concorrentes repetirão este troço para depois irem à até Lagos para a habitual Super-Especial noturna em redor da Câmara Municipal, às 21h00.

No dia seguinte os concorrentes enfrentarão o desafio da montanha, com duas passagens pelas classificativas de Chilrão e Monchique durante a manhã, terminando a vertente competitiva com a Super-Especial de Portimão realizada junto à rotunda Salgueiro Maia, pelas 14h45. A consagração dos vencedores será feita no pódio localizado no Hotel Algarve Casino.

A prova poderá ser seguida nas redes sociais do Clube Automóvel do Algarve, sendo inclusive produzida uma radio online de acompanhamento à prova (via Facebook), à semelhança das últimas edições e contando ainda com cobertura televisiva, estando a informação útil concentrada aqui.

O Rallye Casinos do Algarve é uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, com o apoio da Solverde Casinos e Hotéis, dos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão, e ainda do Medronhito do Caldeirão.