Meeting Internacional do Algarve registou nove recordes em Albufeira

VIII Meeting Internacional do Algarve, realizado nas Piscinas Municipais de Albufeira, apurou nove recordes nacionais.

Nove recordes nacionais de piscina curta e 33 recordes do meeting, é o balanço do VIII Meeting Internacional do Algarve, realizado no passado fim de semana nas Piscinas Municipais de Albufeira.

O Meeeting recebeu 286 nadadores (149 masculinos e 137 femininos) em representação de 52 clubes nacionais e estrangeiros e levou ao pódio a equipa do Sporting venceu a edição deste ano, com 213 pontos, seguido do Benfica com 125 pontos e do Louzan/Efapel com 102 pontos.

Em termos individuais, Gabriel Lopes obteve a melhor performance masculina do Meeting com 859 pontos alcançados na prova de 200 metros Estilos.

Por sua vez no sector feminino a nadadora Francisca Martins obteve a melhor performance feminina com 818 pontos alcançados na prova de 400 metros Livres. De salientar os resultados das equipas da ANALGARVE, nomeadamente, o 8º lugar do Louletano Desportos Clube, o 23º lugar do Clube de Natação de Olhão, o 31º lugar do Ginásio Clube Naval de faro, o 32º lugar da Portinado e o 37º lugar do Lagoa Académico Clube.

«O nível de competição foi elevadíssimo, facto facilmente comprovado com os recordes aqui obtidos, o que muito nos orgulha, pois é uma prova de que Albufeira tem todas as condições para a realização de eventos de máxima qualidade, a nível internacional», disse o presidente da autarquia, José Carlos Rolo.

Por seu turno, o vice-Presidente Cristiano Cabrita da Câmara Municipal, Cristiano Cabrita, acrescentou que «a par das excelentes estruturas e equipamentos, temos igualmente o saber fazer, o saber acolher bem provas do mais alto nível. Temos a experiência e temos a apetência para pontuarmos, a nível internacional, como uma cidade desportiva de excelência nas mais diversas modalidades», referindo-se aos critérios necessários para que Albufeira venha a ser a Cidade Europeia do Desporto em 2026.

Este evento aprovado pela FINA – Federação Internacional de Natação, a contar para a obtenção de marcas mínimas para o Campeonato do Mundo em Melbourne no próximo mês, contou com a organização da ANALGARVE – Associação de Natação do Algarve, em parceria com Câmara Municipal de Albufeira e apoio da Federação Portuguesa de Natação (FPN), do Futebol Clube de Ferreiras (FCF), da Porches Motor Village, da ISWIM e da Laranja Tours.

De referir ainda a participação do Aquático Clube de Silves, do Clube de Natação de Beja e do Futebol Clube de Ferreiras no evento.

O VIII Meeting Internacional do Algarve foi transmitido em direto na página de Facebook da Associação de Natação do Algarve, pelos alunos da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó.