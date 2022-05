Maxuel é o primeiro reforço do Farense para a próxima época

Avançado chega do Esperança de Lagos.

O Sporting Clube Farense anunciou a contratação de Maxuel, avançado brasileiro de 22 anos que representava o Esperança de Lagos.

O jogador assinou por dois anos e chega para integrar, num primeiro momento, o plantel dos sub-23, existindo «a perspectiva de integrar a equipa principal num futuro próximo».

Formado no EC Primavera e ainda no Botafogo, do Brasil, Maxuel marcou 9 golos em 24 jogos ao serviço dos lacobrigenses, sendo uma das revelações do Campeonato de Portugal.