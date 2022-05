Marcos Paulo (ex-Vizela) reforça o meio-campo do Farense

Experiente atleta já representou vários clubes em Portugal.

Marcos Paulo, médio box-to-box de 33 anos, é o mais recente reforço do Sporting Clube Farense para a época que se avizinha.

O brasileiro, que nas duas últimas temporadas representou o Vizela, chega a Faro para representar os Leões algarvios até ao final da próxima época.

Com mais de 120 jogos na Primeira Liga, ao serviço da União de Leiria, da Académica de Coimbra e do Vizela, o experiente jogador também tem passagens pelo futebol francês (Le Mans) e grego (Panetolikos).

O novo jogador do Farense diz encarar este desafio «com uma vontade enorme de triunfar. Um clube com excelentes referências, onde procurarei dar o meu melhor sempre em prol do grupo com ambição, compromisso entrega e muito trabalho».

As expectativas «são as melhores possíveis nesta liga tão competitiva, espero agregar a minha experiência e potencial com as dos meus companheiros, jogando um futebol competitivo e bonito para assim dar grandes alegrias aos grandes adeptos do Farense».