Marco Matias é o mais recente reforço do Farense

Avançado assina por uma temporada, com outra de opção.

O Sporting Clube Farense anunciou a contratação de Marco Matias, avançado que chega do Nacional da Madeira, tendo assinado por uma época, com outra de opção.

Formado no Sporting Clube de Portugal, Marco Matias teve as suas melhores épocas ao serviço do Vitória Sport Clube e do Nacional da Madeira. Pelo meio, soma quatro temporadas no Championship, de Inglaterra, ao serviço do Sheffield Wednesday, onde somou mais de 60 jogos.

Na última temporada, ao serviço do Nacional, o atleta apontou cinco golos e contribuiu com 12 assistências para golo, em 31 jogos.

O Farense acredita que este é «um jogador que irá trazer muito de positivo ao clube, e será crucial para atingir os objetivos» na próxima época.

Já Marco Matias garante estar «muito feliz por estar aqui. Este é um clube com uma enorme história e farei o meu melhor para servir os seus interesses».