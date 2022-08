Marcha da Batata-Doce está de regresso a Quarteira

No final há batatas-doces assadas para os participantes.

A Marcha-Corrida de Quarteira 2022, tradicionalmente conhecida como a Marcha da Batata-Doce, está de volta no domingo, dia 11 de setembro, depois de dois anos de interregno.

Com a praia como cenário, o percurso de cinco ou 10 quilómetros envolverá também o meio urbano e o campo, «tornando-se mais atrativo pela mistura de ambientes que caracterizam a cidade» de Quarteira.

Este ano, o local de concentração será no Jardim Filipe Jonas, espaço onde se realiza o Mercado de Verão. O aquecimento com zumba está marcado para as 9h30 e a partida prevista para as 10h00.

No final será proporcionado um convívio, no qual serão distribuídas batatas-doces assadas aos participantes.

A participação é livre mas as inscrições são obrigatórias, podendo ser realizadas presencialmente, na Junta de Freguesia de Quarteira, ou através do formulário online.

A prova é organizada pela Junta de Freguesia de Quarteira, em parceria com a Câmara Municipal de Loulé, estando integrada no Calendário Regional de Marcha e Corrida do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude.