Mais de 390 pilotos de karting disputam finais mundiais Rotax no Algarve

O Kartódromo Internacional do Algarve é mais uma vez a capital mundial do karting ao acolher mais de 390 pilotos.

O Kartódromo Internacional do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) é mais uma vez a capital mundial do karting ao acolher pela quarta vez as finais mundiais Rotax (Rotax Max Challenge), evento que cumpre aqui o seu 22º aniversário.

Na sua quinta visita a território português a competição regressa ao sul de Portugal depois por aqui ter passado em 2012, 2015 e 2017, deparando-se de novo com os desafiantes e espectaculares 1531 metros de perímetro de uma pista que recebe 394 pilotos.

É a maior representação de sempre nas finais RMC, com pilotos oriundos de 60 nações e que integram uma comitiva cerca de 2000 pessoas, entre elementos das equipas e organização do evento e acompanhantes dos pilotos que desde a passada semana se instalaram na região de Portimão não só para acompanhar o evento mas também para descobrir o Algarve numa época de menor fluxo turístico na região, gerando um total de 20 mil dormidas (room nights).

Um estudo económico prevê que este evento possa trazer um volume de negócio para a região na ordem dos 4 milhões de euros. No total são oito as classes em competição:

E20 Junior; E 20 Senior; Micro Max; Mini Max; Junior Max; Senior Max; Max DD2; DD2 Master.

Estas categorias que utilizam chassis oriundos de três construtores distintos: Sodikart, Praga by IPK e BirelART.

Grandes nomes do automobilismo

As Finais Mundiais Rotax contam este ano com a participação de dois ex-pilotos de F1.

Rubens Barrichello, um amante confesso de todo o complexo do Autódromo Internacional do Algarve, que garantiu o seu lugar no campeonato de Rotax nos Estados Unidos, estará a correr na classe DD2 e a apoiar o filho, Dudu Barrichello a competir na classe Rotax Max.

Também vindo do brasil, temos o ex-piloto de F1, Antonio Pizzonia, que também se classificou para o Mundial em competições nos Estados Unidos, a correr na classe DD2 Master.

Os pilotos fazem sucesso junto das jovens promessas, que não perdem uma oportunidade para conversar e absorver o conhecimento dos seus ídolos.

Portugueses em prova

Dez serão os pilotos portugueses em prova, divididos por sete das oito classes em competição. Com condições de performance idênticas para todos os pilotos os lusos terão aqui uma excelente oportunidade para mostrar toda a excelência de pilotagem mundialmente reconhecida aos pilotos portugueses nas mais diversas disciplinas do desporto automóvel.

E20 Junior

608 – Henrique de Oliveira

E20 Senior

713 – Manuel Martins

715 – João Dias

125 Junior

267 – Tomás Gomes

125 Micro Max

26 – Martim Marques

33 – Ricardo Gonçalves

125 Max DD2

462 – Gonçalo Coutinho

125 Senior Max

367 – Gabriel Caçoilo

125 Mini Max

165 – João Pereira

168 – Afonso Ferreira

Depois de uma semana de intensa de preparação as corridas desta 22ª edição das grandes finais, a grande finalíssima acontecerá no sábado, dia 26 de novembro.

A competição pode ser acompanhada em direto online aqui.