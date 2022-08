Louletano e Albufeira Futsal Clube disputam Supertaça do Algarve

Bilhetes são gratuitos.

As equipas do Louletano Desportos Clube e do Albufeira Futsal Clube, campeão da 1ª Divisão Distrital e vencedor da Taça do Algarve nas últimas edições das provas, respetivamente, terão a oportunidade de disputar a Supertaça do Algarve de Futsal no dia 27 de agosto, às 20h00, no Portimão Arena.

Este será o primeiro troféu da temporada.

O jogo terá entrada livre, com apresentação obrigatória de bilhete que poderá ser levantado a partir do dia 22 de agosto.

A Supertaça do Algarve de Futsal da época desportiva 2022/2023 integra o programa do Record International Masters Futsal.