Loulé volta a viver as emoções do Ciclismo e do Râguebi

O desporto vai estar em destaque no sábado, em Loulé com a chegada de uma etapa da Volta a Portugal em Bicicleta e um jogo da Seleção Nacional de Râguebi.

Às 17h25, está prevista a chegada do pelotão da 84.ª Volta a Portugal em Bicicleta à Avenida José da Costa Mealha.

Passados 20 anos, o concelho de Loulé recebe de novo uma etapa da prova rainha, num percurso que ligará Sines a esta cidade algarvia.

Estes 191,8 km terão passagens por outras partes do concelho, como Pé do Coelho, Taipa, Salir, Tôr, Cruz da Assumada, culminando com o momento em que os ciclistas irão cortar a meta instalada no coração da cidade.

Esta será a mais longa etapa desta 84.ª Volta a Portugal e a única por terras algarvias.

À noite, as atenções centram-se no Estádio Algarve, freguesia de Almancil.

Às 21h00, a Seleção Nacional de Râguebi sobe ao relvado para defrontar a sua congénere norte-americana, num jogo de preparação dos «Lobos» para o próximo mundial a realizar em França este ano.

Este confronto com os Estados Unidos da América é o primeiro dos dois encontros oficiais que a nossa seleção disputará antes de iniciar a sua participação no mundial da modalidade.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França, pelo que esta partida será um aperitivo para os adeptos deste desporto.

Ciclismo e râguebi são duas modalidades bastante enraizadas na comunidade louletana e, como tal, sábado será um dia cheio de emoções.