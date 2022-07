Loulé volta a abrir portas ao «Portugal Sports Summit»

Loulé volta a receber nos dias 27 e 28 de agosto o «Portugal Sports Summit», na edição de 2022 do maior evento de formação desportiva do país, que decorrerá em formato online.

Trata-se de uma iniciativa que faz parte do «Plano de Formação Desportiva’22», concebido pela Câmara Municipal de Loulé, e que conta com oradores de renome na área do desporto.

Entre os preletores já confirmados no «Portugal Sports Summit» estão Abel Figueiredo, treinador de Karaté e assessor técnico da Federação Nacional de Karaté; André Lima, ex-jogador e treinador de Futsal; Carlos Fangueiro, ex-jogador e treinador de Futebol; Kitó Ferreira, ex-jogador e treinador de Futsal; Inês Henriques, atleta olímpica de Marcha Atlética; Jordan Santos, atleta de Futebol de Praia; Liliana Cá, atleta olímpica de Lançamento do Disco; Maria João de Figueiredo, presidente do FC Barreirense; Paulo Barrigana, treinador de Atletismo; Pedro Silva, empresário e Vasco Pascoal, atleta de Padel.

A formação decorre das 10h00 às 19h00, e é creditada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude com 3 UC para o Título Profissional de Treinador de Desporto (qualquer modalidade), Técnico de Exercício Físico e Diretor Técnico.

Recorde-se que a edição de 2021 deste evento contou com perto de 600 participantes, pelo que as expetativas em termos de adesão para este ano «são grandes».

A inscrição no evento pode ser realizada aqui.

Programa completo:

27 de agosto

Sessão I

10h00 às 11h30 – As capacidades físicas dos atletas

11h30 às 13h00 – A gestão e atividades desportivas

Sessão II

14h30 – 16h45 – O treino da liderança

16h45 – 19h00 – A gestão de equipas

28 de agosto

Sessão III

10h00 às 11h30 – A importância do desporto escolar e da prática desportiva

11h30 às 13h00 – A formação de atletas

Sessão IV

14h30 – 16h30 – O treino psicológico do treinador

16h30 – 19h00 – A ética no desporto