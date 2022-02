Taças da Liga de Futsal Placard decidem-se em Loulé

Loulé recebe Taças da Liga de Futsal Placard masculina e feminina no final de fevereiro.

O Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos vai ser palco das Taças da Liga de Futsal Placard, masculina e feminina, de 24 e 27 de fevereiro.

As equipas do Sporting CP, SL Benfica, AD Fundão, Eléctrico FC, Quinta dos Lombos, Futsal Azeméis by Noxae, SC Braga/AAUM e CR Candoso/Natcal vão disputar o troféu masculino, cujos jogos decorrem entre os dias 24 e 27.

Já no sector feminino, além do Sporting e do Benfica, também o Novasemente GD Cavalinho e o GCR Nun’Álvares estarão em jogo na luta pelo título. As partidas acontecem nos dias 26 e 27.

O Futsal regressa, assim, a este palco algarvio, com alguns motivos de interesse acrescido, nomeadamente o facto de Sporting e Benfica contaram com o mesmo número de títulos na prova masculina (três) pelo que nesta edição um dos rivais de Lisboa poderá levar a melhor no palmarés.

Os leões venceram a Taça da Liga em 2016, 2017 e 2021, enquanto que as águias levaram este troféu para casa em 2018, 2019 e 2020.

Já no sector feminino as atenções concentram-se no facto de apenas haver um vencedor, o Benfica, detentor da Taça da Liga Feminina de Futsal em 2021.

O anfitrião do evento, Vítor Aleixo, autarca de Loulé, destaca a realização neste concelho de «mais uma prova de grande importância para o desporto português, em particular para a modalidade de Futsal».

«Esta fase final em Loulé, contará com as melhores equipas a nível nacional e vários atletas campeões europeus e mundiais, numa modalidade, onde somos atualmente Campeões do Mundo e da Europa. Apesar das restrições que existem no momento, o nosso município congratula-se de ter sido o escolhido para a realização deste evento, pois será uma forma de continuar a promover o desporto, neste caso o futsal, mas também promover a própria região a nível económico».

Recorde-se que o Pavilhão de Loulé, que recebeu no dia 1 de fevereiro o nome do patrono Joaquim Vairinhos, antigo presidente da Câmara de Loulé, já foi palco de outras provas importantes no futsal.

A seleção nacional defrontou a sua congénere de Espanha em 2013, numa partida em que o jogador Pedro Cary foi homenageado.

Em 2016 foi aqui que se jogou a final da Supertaça, entre o Sporting e o Benfica, enquanto que em 2018 a equipa de Alvalade regressou a este Pavilhão para defrontar o Fabril.

Programa de jogos

TAÇA DA LIGA DE FUTSAL PLACARD

Quartos de final

24 de fevereiro

17h30: AD Fundão x Futsal Azeméis by Noxae

21h00: Candoso/Natcal x Eléctrico FC

25 de fevereiro

21h00: SC Braga/AAUM x SL Benfica

17h30: Sporting CP x Quinta dos Lombos

Meias-finais

26 de fevereiro

17h30: Vencedor do Sporting CP – Quinta dos Lombos x Vencedor Candoso/Natcal x Eléctrico FC

21h00: Vencedor do AD Fundão – Futsal Azeméis by Noxae x Vencedor do SC Braga/AAUM x SL Benfica

Final

27 de fevereiro

20h45: Vencedor da meia-final 1 – Vencedor da meia-final 2

TAÇA DA LIGA FEMININA DE FUTSAL

Meias-finais

26 de fevereiro

11h00: SL Benfica – Novasemente GD Cavalinho

14h00: GCR Nun’Álvares – Sporting CP

Final

27 de fevereiro

17h15: Vencedor da meia-final 1 – Vencedor da meia-final 2