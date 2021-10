Loulé: Professor catedrático dinamiza sessões sobre Motricidade Infantil

Loulé recebe em dezembro duas masterclasses com Carlos Neto, professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, no âmbito do «Plano de Formação Desportiva 21».

«A Motricidade Infantil nos Ensinos Pré-escolar e 1º Ciclo» (inscrições aqui), a 1 de dezembro, das 15h00 às 18h00, e «A Importância de brincar na escola e os espaços exteriores» (inscrições aqui), a 8 de dezembro, também das 15h00 às 18h00 são as duas propostas deste programa que irá decorrer exclusivamente online.

A criança deve ter acesso a uma estimulação motora variada, e com isso mais benefícios irá ter, não só ao nível motor, mas também a nível comportamental. Compreender os benefícios do jogo e motricidade na infância e as metodologias de intervenção no trabalho com crianças em contextos escolares, bem como compreender a importância do brincar, são alguns dos objetivos destas duas ações de formação.

Brincar é um comportamento ancestral de todos os animais. Na infância e durante todas as idades, o brincar é estruturante. Faz parte do nosso comportamento espontâneo e do organizado. Beneficia imenso a espontaneidade, a criatividade, o plano sensorial, percetivo, social, cognitivo e, essencialmente, a relação emocional.

Em Portugal, 70 por cento das crianças portuguesas têm menos de uma hora de brincadeira livre por dia, daí um dos temas das duas masterclasses ser centrado na importância do brincar na escola (pré-escolar e 1º ciclo) e na valorização dos espaços exteriores (recreios) na fase pós-pandemia.

Carlos Neto tem desenvolvido um trabalho de investigação académica centrando sobretudo no papel do brincar e do jogo no desenvolvimento motor da criança.

Estas masterclasses dirigem-se a treinadores, técnicos de exercício físico, professores de educação física, educadores de infância, auxiliares de educação, pais, entre outros. São creditadas pelo IPDJ com a atribuição de 0.6 Créditos para a renovação do Título de TPTEF/DT (por cada masterclass).