Loulé prepara conferência internacional sobre «Ciência do Futebol»

Iniciativa decorrerá em formato online.

A Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a Sportrail, organiza nos dias 7, 8, 9, 14 e 15 de março a Conferência Internacional «Sportrail Football Science».

A iniciativa, preparada no âmbito do «Plano de Formação Desportiva 22» da autoria do município, decorre num formato online e totalmente em inglês.

Segundo o município, «trata-se de um evento com oradores de referência a nível internacional, conhecidos e reconhecidos por tudo o que têm desenvolvido».

Destaca-se Xavi Reche, especialista/analista desportivo do FC Barcelona, Andrea Riboli, preparador físico e professor adjunto na Universidade de Milão, Daniel Memmert, diretor do «Institute of Exercise Training and Sport Informatics German Sports» da Universidade de Colónia e Bram van de Vinne, treinador da equipa de sub-21 do Willem II (Holanda).

A autarquia considera que «participar na Conferência Football Science significa que todos os formandos terão acesso ao vivo às pesquisas mais recentes em todos os campos da ciência do futebol, além de uma oportunidade de networking com os participantes, sejam eles formadores ou formandos».

As inscrições são feitas online, através deste link.