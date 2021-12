Loulé abre candidaturas para apoios ao associativismo desportivo

O prazo de candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo do concelho de Loulé para 2022 decorre até 31 de janeiro.

Através do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo do concelho de Loulé são definidas as regras de acesso aos apoios financeiros para a promoção e dinamização da prática da atividade física e do desporto, num processo que se quer transparente e equitativo.

Assim, esta iniciativa destina-se a todos os agentes desportivos de Loulé que estejam legalmente constituídos e possuam sede social ou núcleo na área do concelho.

Por outro lado, é obrigatório as coletividades associações estarem registadas no Portal Associativismo do Município de Loulé e que procedam à atualização regular da sua caraterização institucional.

Deverão ainda ter a sua situação fiscal perante as Finanças e Segurança Social devidamente regularizada e manter a atividade no ano em que subsídios são processados, em cada um dos eixos/medidas a que se candidatam.

O número de modalidades, atletas, técnicos e dirigentes, o palmarés desportivo ou a vertente da formação são alguns dos fatores a ter em conta na atribuição das verbas.

O movimento associativo desportivo tem sido, ao longo das últimas décadas, um forte aliado do Município de Loulé no fomento e desenvolvimento desportivo do concelho, reconhecendo o papel social e de educador cívico fundamental destas associações e clubes desportivos na comunidade e nas pessoas.

É para acompanhar essa dinâmica que a autarquia de Loulé lança anualmente este programa que culmina com a assinatura dos contratos-programa e entrega de subsídios.

Mais informações sobre o processo de candidatura aqui.