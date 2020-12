Livro sobre a história do futebol em São Brás apresentado hoje

O município de São Brás de Alportel apresenta hoje sexta-feira, dia 4 de dezembro, o novo livro «da Rivalidade à União – História do Futebol em São Brás», da autoria de César Correia, ilustre são-brasense, antigo árbitro internacional de futebol.

Devido ao atual contexto de pandemia, a obra vai ser apresentada, na página de Facebook do município de São Brás de Alportel, às 18 horas.

Esta edição municipal dá a conhecer a história do futebol em São Brás de Alportel, entre os anos de 1913 e 1970, do nascimento do futebol espontâneo até à formação de clubes e competições e à criação de equipamentos desportivos adequados, recordando figuras emblemáticas do concelho ligadas a esta modalidade.

O livro vai estar disponível para venda a partir de dia 10 de dezembro na Câmara Municipal, na Biblioteca Municipal, bem como nas livrarias locais.

César da Luz Dias Correia nasceu a 1 de abril de 1935, em Santa Catarina Fonte do Bispo, no concelho de Tavira. Aos três anos, mudou-se com os seus pais para o sítio da Mesquita Alta, no concelho de São Brás de Alportel, onde fez toda a sua vida, sobretudo, como árbitro de futebol e industrial de cortiça.

O autor começou a sua carreira em 1959, arbitrou mais de 700 jogos, entre os quais duas finais da Taça de Portugal. Chegou a internacional em 1973 e obteve as insígnias da FIFA em 1977.

Terminou a carreira em 1982, altura em que passou a dirigente e técnico do setor da Federação e na Liga, até 2009, completando 60 anos de carreira na arbitragem.

Homenagens, reconhecimentos e louvores